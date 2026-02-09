  • Články
Bratislava

Macron: Epsteinova kauza sa týka najmä Spojených štátov

  • Paríž
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyzval nechať americkú justíciu, aby v kauze amerického finančníka a predátora Jeffreyho Epsteina mohla konať nezávisle a bez politických zásahov.

Tento prípad označil za škandál celosvetového rozsahu, ktorý sa však týka „predovšetkým Spojených štátov“. Zároveň varoval pred šírením konšpiračných teórií. Informujú o tom francúzske médiá, píše TASR.

Macron prišiel s týmto vyjadrením v súvislosti so žiadosťou o komentár k demisii exministra kultúry Jacka Langa z postu prezidenta Inštitútu arabského sveta (IMA) pre zverejnené informácie o svojich kontaktoch s Epsteinom. Macron uviedol, že Lang „urobil svoje rozhodnutie po zrelom zvážení“, a dodal, že ho berie na vedomie.

Francúzsky prezident zároveň upozornil, že nové zistenia v prípade Epstein podnecujú šírenie konšpiračných teórií. Vyzval preto na „poctivú novinársku prácu“ a zopakoval, že nejde o tému, ku ktorej by sa chcel v rámci verejnej polemiky vyjadrovať.

Americké ministerstvo spravodlivosti 30. januára zverejnilo viac než tri milióny strán dokumentov týkajúcich sa Epsteinovej kauzy. Podľa námestníka ministerky spravodlivosti USA Todda Blanchea tieto materiály neobsahujú nové skutočnosti, ktoré by mohli viesť k ďalším trestným stíhaniam.

Napriek tomu má Epsteinova kauza výrazný medzinárodný dosah, keďže odhalila početné väzby tohto delikventa na vplyvné osobnosti z rôznych krajín.

Lang je najznámejšou osobnosťou vo Francúzsku, ktorej meno sa v súvislosti s najnovším zverejnením Epsteinových súkromných správ spomína.

Samotný Lang pritom poprel akékoľvek pochybenie: objasnil, že na Epsteina sa obracal iba ako na filantropa. Pripustil, že možno bol „trochu naivný“, ale poprel, že by vedel o Epsteinových zločinoch, aj keď finančníka v roku 2008 odsúdili za navádzanie maloletej osoby na prostitúciu. Lang však dodal, že bol „šokovaný“ zistením, že sa jeho meno objavilo v stanovách offshore spoločnosti založenej Epsteinom v roku 2016.

Langova dcéra Caroline, ktorá údajne vlastnila polovicu akcií tejto spoločnosti, medzičasom odstúpila z postu šéfky Únie nezávislých producentov (SPI) zastupujúcej nezávislých filmárov vo Francúzsku.

Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, podotkla, že samotná zmienka o niekom v Epsteinových spisoch nemusí znamenať jeho pochybenie.

Finančníka, ktorý mal kontakty na najvyššie kruhy, našli v roku 2019 mŕtveho v jeho väzenskej cele v New Yorku, kde čakal na súdny proces pre obvinenia zo zneužívania a obchodovania s maloletými. Súdny lekár stanovil ako príčinu smrti samovraždu obesením. Epstein bol obvinený zo zneužívania viac ako tisíc dievčat a žien, ktoré opakovane ponúkal svojim vplyvným známym alebo ich priamo nútil k pohlavnému styku s nimi.

