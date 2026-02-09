  • Články
Pondelok, 9.2.2026
Otepľovanie na Slovensku nekončí. Meteorológovia: Pripravte sa na +15 stupňov

Príliv teplého vzduchu na Slovensko sa nekončí. Meteorológovia informujú, kedy možno očakávať teploty okolo 10 až 15 stupňov.

Teplo prichádza mimoriadne skoro. Taký je záver občianskeho združenia Severe Weather Slovakia (SWS), ktoré informuje o aktuálnom dianí v oblasti meteorológie.

Ako združenie uviedlo v príspevku na sociálnej sieti, vlna otepľovania na Slovensku ešte nekončí. Po uplynulých dňoch v znamení plusových teplôt nás čakajú ďalšie. Miestami avizujú teploty až okolo +15 stupňov Celzia.

Príroda sa prebúdza

Náhly vpád arktického vzduchu počas jari môže uškodiť ovocným stromom; Foto: TASR/Milan Drozd

V nedeľu (8. 2.) dosahovala priemerná denná teplota na Slovensku miestami +5 stupňov Celzia, čo podľa SWS viedlo k prebúdzaniu prírody. Hoci v najbližších dňoch sa opäť ochladí, už v druhej polovici týždňa možno čakať ďalšie oteplenie.

„Nasledujúce dni pri hrubšej vrstve nízkej oblačnosti bude o niečo málo chladnejšie aj cez deň aj v noci, no proces prebúdzania sa úplne nezastaví.“

Vo štvrtok (12. 2.) by podľa SWS malo dôjsť k postupnému vyvrcholeniu prílevu teplého vzduchu. Na južnom Slovensku sa v tento deň môžu teploty vyšplhať až na +15 stupňov.

Podobný vývoj počasia odhaduje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Ten v predpovedi na svojom webe informuje, že už v stredu (11. 2.) možno miestami očakávať najvyššiu dennú teplotu v rozmedzí 5 až 10 stupňov. Vo štvrtok môže teplota v južných a západných častiach Slovenska podľa SHMÚ dosiahnuť 8 až 13 stupňov.

Teplo prichádza skoro

Ako v príspevku ďalej informuje SWS, teplo prichádza na územie Slovenska mimoriadne skoro. Nie je pritom vylúčený ani neskorší vpád arktického vzduchu do našej oblasti.

„Zatiaľ sa nečrtá príchod arktickej vzduchovej hmoty, avšak aj po minulé roky sme boli svedkami niekoľkých vpádov veľmi chladného vzduchu počas jari.“

Podľa predbežných scenárov sa dá očakávať, že postupné otepľovanie bude mať na svedomí skoré prebúdzanie prírody – najmä ovocných stromov, ktoré však následne počas jari môžu čeliť prechodnému ochladeniu s mrazmi. „Dúfajme len, že mrazy nebudú tak významné v období kvitnutia ovocných stromov a bude bohatá už úroda,“ dodalo občianske združenie.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/severe.weather.slovakia, shmu.sk
