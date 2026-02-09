  • Články
Žilinka navrhuje Ústavnému súdu, aby zákon o transformácii ÚOO označil za protiústavný

  • DNES - 13:40
  • Bratislava
Generálny prokurátor Maroš Žilinka doručil Ústavnému súdu (ÚS) SR v pondelok stanovisko, v ktorom navrhuje, aby zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) označil za protiústavný. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Dnes som Ústavnému súdu SR doručil stanovisko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na začatie konania o súlade zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti,“ konštatuje Žilinka.

V stanovisku generálny prokurátor navrhuje, aby ÚS SR vyhovel navrhovateľom a vyslovil, že skráteným legislatívnym konaním, transformáciou ÚOO na iný úrad, spojenou so zánikom výkonu funkcií jeho vedúcich predstaviteľov a zmenou postavenia chránených oznamovateľov, došlo k porušeniam Ústavy SR.

Ústavný súd SR pozastavil vlani v decembri činnosť zákona o transformácii ÚOO na nový úrad. Návrh skupiny opozičných poslancov Národnej rady SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.

Opozícia v podaní namieta možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom Európskej únie (EÚ), ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci kritizujú napríklad skrátenie funkčného obdobia riadne zvolenej predsedníčky ÚOO aj zmeny týkajúce sa poskytovania a prehodnocovania ochrany oznamovateľov. Podanie na ÚS podporil aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Európska komisia (EK) koncom januára oznámila, že v súvislosti s prijatím predmetného zákona začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku.

Nový úrad má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Okrem toho rieši i preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.

Zdroj: Info.sk, TASR
