  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 9.2.2026Meniny má Zdenko
Bratislava

SaS má novú posilu, členom sa stal bývalý starosta

  • DNES - 13:28
  • Košice
SaS má novú posilu, členom sa stal bývalý starosta

Nový člen SaS sa bude venovať oblasti dopravy.

Novým členom opozičnej strany SaS je Peter Báthory. Venovať sa bude oblasti dopravy - regionálnemu rozvoju a infraštruktúre na východnom Slovensku. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach to oznámil predseda SaS Branislav Gröhling.

Báthory je starostom obce Baškovce v okrese Sobrance. Donedávna bol aj predsedom občianskeho združenia (OZ) Diaľnica na Zemplín.

Na snímke Peter Báthory; Foto: TASR/Roman Hanc

Báthory: Bez infraštruktúry bude pokračovať odlev ľudí

Šéf SaS vníma dopravu ako podporu ekonomiky a rozvoja regiónov. Kľúčovou témou je pre neho diaľnica na Zemplín, pričom prioritou bude postaviť chýbajúcich 72 kilometrov. „Ľudia na Zemplíne si túto infraštruktúru zaslúžia a verím, že Peter Báthory bude silným hlasom, ktorý túto prioritu presadí,“ povedal Gröhling.

Bez infraštruktúry bude podľa Báthoryho pokračovať odlev ľudí z regiónu a nezlepšia sa ani ukazovatele ako výška priemernej mzdy či nezamestnanosť. „Zemplín má obrovský potenciál a doprava musí byť jednou z hlavných tém nasledujúceho volebného obdobia,“ uviedol.

V súvislosti s OZ, ktorému niekoľko rokov šéfoval, si myslí, že urobil maximum. „Občianskou aktivitou narazíte na nejaký strop. Inak ako politicky sa tá diaľnica proste postaviť nedá,“ skonštatoval.

Podľa krajského predsedu SaS Petra Čecha bude Báthory aj súčasťou tímu Plánu pre východ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Žilinka navrhuje Ústavnému súdu, aby zákon o transformácii ÚOO označil za protiústavný

Žilinka navrhuje Ústavnému súdu, aby zákon o transformácii ÚOO označil za protiústavný

DNES - 13:40Domáce

Generálny prokurátor Maroš Žilinka doručil Ústavnému súdu SR v pondelok stanovisko, v ktorom navrhuje, aby zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov označil za protiústavný.

Opitý vodič jazdil s deťmi v aute

Opitý vodič jazdil s deťmi v aute

DNES - 11:56Domáce

Vodič jazdil pod vplyvom alkoholu, v aute mal aj dve deti.

Voľba nového generálneho prokurátora: Nie je to aktuálna téma, tvrdí Šutaj Eštok

Voľba nového generálneho prokurátora: Nie je to aktuálna téma, tvrdí Šutaj Eštok

DNES - 11:41Domáce

Na voľbu nového generálneho prokurátora nebude politický priestor, myslí si predseda Hlasu.

Krajčí: Šaško pre stabilizačný príspevok sestrám napriek prísľubu neurobil nič

Krajčí: Šaško pre stabilizačný príspevok sestrám napriek prísľubu neurobil nič

DNES - 11:24Domáce

Marek Krajčí chce príspevok pre sestry upraviť pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o bankách.

Vosveteit.sk
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleliCelé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinouPrelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznaťAndroid vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivýPolícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každýAko bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
Zmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minútZmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minút
Elon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajúElon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajú
Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP