SaS má novú posilu, členom sa stal bývalý starosta
Nový člen SaS sa bude venovať oblasti dopravy.
Novým členom opozičnej strany SaS je Peter Báthory. Venovať sa bude oblasti dopravy - regionálnemu rozvoju a infraštruktúre na východnom Slovensku. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach to oznámil predseda SaS Branislav Gröhling.
Báthory je starostom obce Baškovce v okrese Sobrance. Donedávna bol aj predsedom občianskeho združenia (OZ) Diaľnica na Zemplín.
Na snímke Peter Báthory; Foto: TASR/Roman Hanc
Báthory: Bez infraštruktúry bude pokračovať odlev ľudí
Šéf SaS vníma dopravu ako podporu ekonomiky a rozvoja regiónov. Kľúčovou témou je pre neho diaľnica na Zemplín, pričom prioritou bude postaviť chýbajúcich 72 kilometrov. „Ľudia na Zemplíne si túto infraštruktúru zaslúžia a verím, že Peter Báthory bude silným hlasom, ktorý túto prioritu presadí,“ povedal Gröhling.
Bez infraštruktúry bude podľa Báthoryho pokračovať odlev ľudí z regiónu a nezlepšia sa ani ukazovatele ako výška priemernej mzdy či nezamestnanosť. „Zemplín má obrovský potenciál a doprava musí byť jednou z hlavných tém nasledujúceho volebného obdobia,“ uviedol.
V súvislosti s OZ, ktorému niekoľko rokov šéfoval, si myslí, že urobil maximum. „Občianskou aktivitou narazíte na nejaký strop. Inak ako politicky sa tá diaľnica proste postaviť nedá,“ skonštatoval.
Podľa krajského predsedu SaS Petra Čecha bude Báthory aj súčasťou tímu Plánu pre východ.
Žilinka navrhuje Ústavnému súdu, aby zákon o transformácii ÚOO označil za protiústavný
Generálny prokurátor Maroš Žilinka doručil Ústavnému súdu SR v pondelok stanovisko, v ktorom navrhuje, aby zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov označil za protiústavný.
Opitý vodič jazdil s deťmi v aute
Vodič jazdil pod vplyvom alkoholu, v aute mal aj dve deti.
Voľba nového generálneho prokurátora: Nie je to aktuálna téma, tvrdí Šutaj Eštok
Na voľbu nového generálneho prokurátora nebude politický priestor, myslí si predseda Hlasu.
Krajčí: Šaško pre stabilizačný príspevok sestrám napriek prísľubu neurobil nič
Marek Krajčí chce príspevok pre sestry upraviť pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o bankách.