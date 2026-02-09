  • Články
Zatvorenie cukrovaru bude mať dopad na výmeru cukrovej repy na Slovensku, potvrdil Takáč

  • DNES - 13:26
  • Bratislava
Po zatvorení cukrovaru klesne pestovanie cukrovej repy asi o 8000 hektárov, potvrdil minister pôdohospodárstva.

Na Slovensku sa pri dvoch cukrovaroch cukrová repa pestovala na výmere asi 20.000 hektárov (ha). Po tom, či minulý týždeň oznámil ukončenie činnosti cukrovar Považský cukor v Trenčianskej Teplej, sa bude cukrová repa pestovať na výmere nižšej o asi 8000 ha. Uviedol to v pondelok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

My máme okolo 20.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sa pestuje cukrová repa. Mali sme dva cukrovary, jeden v Trenčianskej Teplej a druhý v Seredi. (Po zatvorení cukrovaru) hovoríme o poklese pestovania cukrovej repy asi o 8000 hektárov. Viac ako 10.000 hektárov cukrovej repy sa bude ďalej pestovať,“ spresnil Takáč.

Poznamenal, že v posledných dňoch mal viacero telefonátov, v ktorých prejavili dva subjekty zo súkromného sektora záujem o podanie ponuky na odkúpenie cukrovaru Považský cukor. „Neviem, ako sa bude správať nemecký majiteľ, asi nie je technicky možné ho vyvlastniť,“ doplnil Takáč, ktorý koncom minulého týždňa pripustil možnosť ponuky na odkúpenie zo strany štátu po ekonomickej analýze v cukrovare.

Väčšinový vlastník cukrovaru, nemecká spoločnosť Nordzucker Group, 5. februára informoval, že v spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy. Spoločnosť bude pokračovať a rozširovať svoje aktivity ako obchodné a logistické centrum zásobujúce domáci trh a ďalšie trhy juhovýchodnej Európy.

Zdroj: Info.sk, TASR
