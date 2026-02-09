Zatvorenie cukrovaru bude mať dopad na výmeru cukrovej repy na Slovensku, potvrdil Takáč
- DNES - 13:26
- Bratislava
Po zatvorení cukrovaru klesne pestovanie cukrovej repy asi o 8000 hektárov, potvrdil minister pôdohospodárstva.
Na Slovensku sa pri dvoch cukrovaroch cukrová repa pestovala na výmere asi 20.000 hektárov (ha). Po tom, či minulý týždeň oznámil ukončenie činnosti cukrovar Považský cukor v Trenčianskej Teplej, sa bude cukrová repa pestovať na výmere nižšej o asi 8000 ha. Uviedol to v pondelok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
„My máme okolo 20.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sa pestuje cukrová repa. Mali sme dva cukrovary, jeden v Trenčianskej Teplej a druhý v Seredi. (Po zatvorení cukrovaru) hovoríme o poklese pestovania cukrovej repy asi o 8000 hektárov. Viac ako 10.000 hektárov cukrovej repy sa bude ďalej pestovať,“ spresnil Takáč.
Poznamenal, že v posledných dňoch mal viacero telefonátov, v ktorých prejavili dva subjekty zo súkromného sektora záujem o podanie ponuky na odkúpenie cukrovaru Považský cukor. „Neviem, ako sa bude správať nemecký majiteľ, asi nie je technicky možné ho vyvlastniť,“ doplnil Takáč, ktorý koncom minulého týždňa pripustil možnosť ponuky na odkúpenie zo strany štátu po ekonomickej analýze v cukrovare.
Väčšinový vlastník cukrovaru, nemecká spoločnosť Nordzucker Group, 5. februára informoval, že v spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy. Spoločnosť bude pokračovať a rozširovať svoje aktivity ako obchodné a logistické centrum zásobujúce domáci trh a ďalšie trhy juhovýchodnej Európy.
KDH: Premiér by mal zverejniť, s akým plánom ide na samit o konkurencieschopnosti
Predseda vlády by mal podľa poslancov KDH o svojich zámeroch informovať a ponúkli mu viacero tém, ktoré by mal presadzovať.
Takáč: Do slovenského agrosektora príde cez dve nové výzvy 92 miliónov eur
Do slovenského agrosektora by mali prísť desiatky miliónov eur cez dve nové výzvy, a to pre mladých poľnohospodárov a pre spracovateľov.
Reichová: Konkurencieschopná EÚ potrebuje obchodné partnerstvá na celom svete
Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová odmieta požiadavku, aby sa podpora z fondov EÚ viazala na domácu výrobu. Európskou odpoveďou na globálne výzvy nemôže byť izolácia, uviedla počas víkendu.
USA podľa Ruska neuhradili všetky záväzky voči WHO
Svetová zdravotnícka organizácia nemá dôvod uznať ukončenie členstva Spojených štátov, kým neuhradia všetky svoje dlhy, uviedol v nedeľu stály zástupca Ruska pri Úrade OSN v Ženeve Gennadij Gatilov.