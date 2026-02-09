  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 9.2.2026Meniny má Zdenko
Bratislava

KDH: Premiér by mal zverejniť, s akým plánom ide na samit o konkurencieschopnosti

  • DNES - 12:56
  • Bratislava
KDH: Premiér by mal zverejniť, s akým plánom ide na samit o konkurencieschopnosti

Predseda vlády by mal podľa poslancov KDH o svojich zámeroch informovať a ponúkli mu viacero tém, ktoré by mal presadzovať.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) zatiaľ neinformoval, čo bude presadzovať na nadchádzajúcom neformálnom samite o konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ) v Bruseli, a aký je plán Slovenska pre toto stretnutie. V pondelok na to upozornilo opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Aký je plán Slovenskej republiky pre tento samit? S čím náš premiér ide na tento samit, či povie znovu, že je to drahá večera alebo drahý obed? To si Slovensko neželá a nikomu to nepomôže,“ uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.

Riešenia, ktoré by mali byť témou stretnutia, sú podľa nej pre Slovensko veľmi dôležité, nakoľko priemysel sa dostáva pod obrovský tlak zapríčinený legislatívou, drahými energiami či nedostatkom kritických surovín.

KDH ponúklo premiérovi niekoľko zásadných tém, ako je napríklad práve riešenie nedostatku kritických surovín, dokončenie transformácie vnútorného trhu EÚ, zrušenie legislatívy, ktorá bráni konkurencieschopnosti, prehodnotenie zavedenia emisných povoleniek ETS 2 či zmena v prístupe k obchodným dohodám, ktorou by sa z dohôd vypustilo pôdohospodárstvo.

Poslanec Národnej rady SR za KDH Branislav Škripek skonštatoval, že postoj premiéra pred samitom sa asi poslanci nedozvedia, no zároveň uznal, že nakoľko ide o neformálny samit, nie je premiér povinný poslancov Výboru pre európske záležitosti o stanovisku Slovenska informovať. Napriek tomu očakáva, že by mal premiér svoje postoje a názory pred stretnutím vysvetliť. „Predsa len sme parlamentná demokracia a európsky výbor je jeden z našich najdôležitejších,“ zdôraznil Škripek.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zatvorenie cukrovaru bude mať dopad na výmeru cukrovej repy na Slovensku, potvrdil Takáč

Zatvorenie cukrovaru bude mať dopad na výmeru cukrovej repy na Slovensku, potvrdil Takáč

DNES - 13:26Ekonomické

Po zatvorení cukrovaru klesne pestovanie cukrovej repy asi o 8000 hektárov, potvrdil minister pôdohospodárstva.

Takáč: Do slovenského agrosektora príde cez dve nové výzvy 92 miliónov eur

Takáč: Do slovenského agrosektora príde cez dve nové výzvy 92 miliónov eur

DNES - 10:52Ekonomické

Do slovenského agrosektora by mali prísť desiatky miliónov eur cez dve nové výzvy, a to pre mladých poľnohospodárov a pre spracovateľov.

Reichová: Konkurencieschopná EÚ potrebuje obchodné partnerstvá na celom svete

Reichová: Konkurencieschopná EÚ potrebuje obchodné partnerstvá na celom svete

VČERA - 18:37Ekonomické

Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová odmieta požiadavku, aby sa podpora z fondov EÚ viazala na domácu výrobu. Európskou odpoveďou na globálne výzvy nemôže byť izolácia, uviedla počas víkendu.

USA podľa Ruska neuhradili všetky záväzky voči WHO

USA podľa Ruska neuhradili všetky záväzky voči WHO

VČERA - 16:16Ekonomické

Svetová zdravotnícka organizácia nemá dôvod uznať ukončenie členstva Spojených štátov, kým neuhradia všetky svoje dlhy, uviedol v nedeľu stály zástupca Ruska pri Úrade OSN v Ženeve Gennadij Gatilov.

Vosveteit.sk
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleliCelé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinouPrelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznaťAndroid vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivýPolícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každýAko bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
Zmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minútZmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minút
Elon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajúElon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajú
Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP