KDH: Premiér by mal zverejniť, s akým plánom ide na samit o konkurencieschopnosti
- DNES - 12:56
- Bratislava
Predseda vlády by mal podľa poslancov KDH o svojich zámeroch informovať a ponúkli mu viacero tém, ktoré by mal presadzovať.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) zatiaľ neinformoval, čo bude presadzovať na nadchádzajúcom neformálnom samite o konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ) v Bruseli, a aký je plán Slovenska pre toto stretnutie. V pondelok na to upozornilo opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).
„Aký je plán Slovenskej republiky pre tento samit? S čím náš premiér ide na tento samit, či povie znovu, že je to drahá večera alebo drahý obed? To si Slovensko neželá a nikomu to nepomôže,“ uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.
Riešenia, ktoré by mali byť témou stretnutia, sú podľa nej pre Slovensko veľmi dôležité, nakoľko priemysel sa dostáva pod obrovský tlak zapríčinený legislatívou, drahými energiami či nedostatkom kritických surovín.
KDH ponúklo premiérovi niekoľko zásadných tém, ako je napríklad práve riešenie nedostatku kritických surovín, dokončenie transformácie vnútorného trhu EÚ, zrušenie legislatívy, ktorá bráni konkurencieschopnosti, prehodnotenie zavedenia emisných povoleniek ETS 2 či zmena v prístupe k obchodným dohodám, ktorou by sa z dohôd vypustilo pôdohospodárstvo.
Poslanec Národnej rady SR za KDH Branislav Škripek skonštatoval, že postoj premiéra pred samitom sa asi poslanci nedozvedia, no zároveň uznal, že nakoľko ide o neformálny samit, nie je premiér povinný poslancov Výboru pre európske záležitosti o stanovisku Slovenska informovať. Napriek tomu očakáva, že by mal premiér svoje postoje a názory pred stretnutím vysvetliť. „Predsa len sme parlamentná demokracia a európsky výbor je jeden z našich najdôležitejších,“ zdôraznil Škripek.
Zatvorenie cukrovaru bude mať dopad na výmeru cukrovej repy na Slovensku, potvrdil Takáč
Po zatvorení cukrovaru klesne pestovanie cukrovej repy asi o 8000 hektárov, potvrdil minister pôdohospodárstva.
Takáč: Do slovenského agrosektora príde cez dve nové výzvy 92 miliónov eur
Do slovenského agrosektora by mali prísť desiatky miliónov eur cez dve nové výzvy, a to pre mladých poľnohospodárov a pre spracovateľov.
Reichová: Konkurencieschopná EÚ potrebuje obchodné partnerstvá na celom svete
Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová odmieta požiadavku, aby sa podpora z fondov EÚ viazala na domácu výrobu. Európskou odpoveďou na globálne výzvy nemôže byť izolácia, uviedla počas víkendu.
USA podľa Ruska neuhradili všetky záväzky voči WHO
Svetová zdravotnícka organizácia nemá dôvod uznať ukončenie členstva Spojených štátov, kým neuhradia všetky svoje dlhy, uviedol v nedeľu stály zástupca Ruska pri Úrade OSN v Ženeve Gennadij Gatilov.