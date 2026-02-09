Opitý vodič jazdil s deťmi v aute
Vodič jazdil pod vplyvom alkoholu, v aute mal aj dve deti.
Polícia obvinila 39-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič jazdil koncom minulého týždňa v partizánskej mestskej časti Veľké Bielice pod vplyvom alkoholu, v aute mal i dve maloleté deti. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vodiča auta Lancia zastavili a kontrolovali policajti z okresného dopravného inšpektorátu v popoludňajších hodinách. Vodiča podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,54 promile. „Vo vozidle sa v čase kontroly spolu s vodičom nachádzali aj dve maloleté deti, ktoré išiel vyzdvihnúť zo školy,“ uviedla Klenková.
Policajti podľa nej mužovi zadržali vodičský preukaz, poverený príslušník Policajného zboru po vykonaní potrebných procesných úkonov podal v danej veci návrh na podanie obžaloby.
„Muž svojím konaním ohrozil nielen seba, ale aj maloleté deti a ostatných účastníkov cestnej premávky,“ zdôraznila Klenková.
