Opitý vodič jazdil s deťmi v aute

Vodič jazdil pod vplyvom alkoholu, v aute mal aj dve deti.

Polícia obvinila 39-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič jazdil koncom minulého týždňa v partizánskej mestskej časti Veľké Bielice pod vplyvom alkoholu, v aute mal i dve maloleté deti. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Vodiča auta Lancia zastavili a kontrolovali policajti z okresného dopravného inšpektorátu v popoludňajších hodinách. Vodiča podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,54 promile. „Vo vozidle sa v čase kontroly spolu s vodičom nachádzali aj dve maloleté deti, ktoré išiel vyzdvihnúť zo školy,“ uviedla Klenková.

Policajti podľa nej mužovi zadržali vodičský preukaz, poverený príslušník Policajného zboru po vykonaní potrebných procesných úkonov podal v danej veci návrh na podanie obžaloby.

Muž svojím konaním ohrozil nielen seba, ale aj maloleté deti a ostatných účastníkov cestnej premávky,“ zdôraznila Klenková.

Zdroj: Info.sk, TASR
