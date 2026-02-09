  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 9.2.2026Meniny má Zdenko
Bratislava

Voľba nového generálneho prokurátora: Nie je to aktuálna téma, tvrdí Šutaj Eštok

  • DNES - 11:41
  • Bratislava
Voľba nového generálneho prokurátora: Nie je to aktuálna téma, tvrdí Šutaj Eštok

Na voľbu nového generálneho prokurátora nebude politický priestor, myslí si predseda Hlasu.

Voľba nového generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami nie je aktuálnou témou. Zopakoval to predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Nemyslí si, že by bol politický priestor na zhodu pri tak „citlivej téme.“

Myslím si, že to nie je aktuálne téma. A nemyslím si, že tam bude vôbec politický priestor na to, aby sa našla zhoda na tak citlivej téme, ako je voľba nového generálneho prokurátora. Veľmi dobre viete, že historicky vždy tá voľba spustila veľmi veľké kontroverzie,“ skonštatoval Šutaj Eštok.

Na otázku, či si myslí, že nového generálneho prokurátora by mala voliť súčasná vláda koalícia, odpovedal, že je to teoretická otázka. „V tomto prípade ozaj neviem, aké sú lehoty, kedy je možné generálneho prokurátora voliť pred koncom jeho mandátu. Takže, ak tam vôbec dôjdeme o ten rok aj niečo, tak potom sa o tom môžeme baviť,“ odkázal Šutaj Eštok.

Chceme sa priblížiť k výsledku z predošlých volieb, tvrdí Šutaj Eštok

V súvislosti s parlamentnými voľbami podotkol, že štvorročný mandát lídra strany, ktorý získal vlani na sneme, vykonáva s plnou vážnosťou. Myslí si tiež, že majú dobrý tím ministrov. „Chceme urobiť všetko pre to, aby sme potiahli Hlas do najbližších volieb, aby sme sa priblížili k tomu výsledku, aký sme získali v parlamentných voľbách,“ doplnil Šutaj Eštok.

Minister obrany Robert Kaliňák aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (obaja Smer-SD) minulý týždeň vyhlásili, že si vedia predstaviť voľbu nového generálneho prokurátora pred najbližšími parlamentnými voľbami na jeseň budúceho roka. Šéfa prokuratúry je podľa nich vhodné zvoliť v dostatočnom predstihu.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend uviedol, že nevidí priestor na to, aby sa v budúcom roku rozhodovalo o novom generálnom prokurátorovi. Vyhlásenia o skoršej voľbe kritizovala aj opozícia.

Sedemročný mandát súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku sa končí v decembri 2027.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Opitý vodič jazdil s deťmi v aute

Opitý vodič jazdil s deťmi v aute

DNES - 11:56Domáce

Vodič jazdil pod vplyvom alkoholu, v aute mal aj dve deti.

Krajčí: Šaško pre stabilizačný príspevok sestrám napriek prísľubu neurobil nič

Krajčí: Šaško pre stabilizačný príspevok sestrám napriek prísľubu neurobil nič

DNES - 11:24Domáce

Marek Krajčí chce príspevok pre sestry upraviť pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o bankách.

Bomba v nemocnici? Polícia preveruje výhražný mail, toto v ňom žiadali

Bomba v nemocnici? Polícia preveruje výhražný mail, toto v ňom žiadali

DNES - 10:59Domáce

Nemocnici prišiel výhražný mail. Čo v ňom žiadali?

Na ulici našli bezvládne telo muža, totožnosť zatiaľ nepoznajú

Na ulici našli bezvládne telo muža, totožnosť zatiaľ nepoznajú

DNES - 10:17Domáce

Lekár predbežne nevylúčil cudzie zavinenie.

Vosveteit.sk
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleliCelé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinouPrelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznaťAndroid vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivýPolícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každýAko bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
Zmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minútZmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minút
Elon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajúElon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajú
Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP