Voľba nového generálneho prokurátora: Nie je to aktuálna téma, tvrdí Šutaj Eštok
Na voľbu nového generálneho prokurátora nebude politický priestor, myslí si predseda Hlasu.
Voľba nového generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami nie je aktuálnou témou. Zopakoval to predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Nemyslí si, že by bol politický priestor na zhodu pri tak „citlivej téme.“
„Myslím si, že to nie je aktuálne téma. A nemyslím si, že tam bude vôbec politický priestor na to, aby sa našla zhoda na tak citlivej téme, ako je voľba nového generálneho prokurátora. Veľmi dobre viete, že historicky vždy tá voľba spustila veľmi veľké kontroverzie,“ skonštatoval Šutaj Eštok.
Na otázku, či si myslí, že nového generálneho prokurátora by mala voliť súčasná vláda koalícia, odpovedal, že je to teoretická otázka. „V tomto prípade ozaj neviem, aké sú lehoty, kedy je možné generálneho prokurátora voliť pred koncom jeho mandátu. Takže, ak tam vôbec dôjdeme o ten rok aj niečo, tak potom sa o tom môžeme baviť,“ odkázal Šutaj Eštok.
Chceme sa priblížiť k výsledku z predošlých volieb, tvrdí Šutaj Eštok
V súvislosti s parlamentnými voľbami podotkol, že štvorročný mandát lídra strany, ktorý získal vlani na sneme, vykonáva s plnou vážnosťou. Myslí si tiež, že majú dobrý tím ministrov. „Chceme urobiť všetko pre to, aby sme potiahli Hlas do najbližších volieb, aby sme sa priblížili k tomu výsledku, aký sme získali v parlamentných voľbách,“ doplnil Šutaj Eštok.
Minister obrany Robert Kaliňák aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (obaja Smer-SD) minulý týždeň vyhlásili, že si vedia predstaviť voľbu nového generálneho prokurátora pred najbližšími parlamentnými voľbami na jeseň budúceho roka. Šéfa prokuratúry je podľa nich vhodné zvoliť v dostatočnom predstihu.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend uviedol, že nevidí priestor na to, aby sa v budúcom roku rozhodovalo o novom generálnom prokurátorovi. Vyhlásenia o skoršej voľbe kritizovala aj opozícia.
Sedemročný mandát súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku sa končí v decembri 2027.
