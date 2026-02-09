Bomba v nemocnici? Polícia preveruje výhražný mail, toto v ňom žiadali
Nemocnici prišiel výhražný mail. Čo v ňom žiadali?
Aktualizované o 12:20
Polícia rieši ranné oznámenie o bombovej hrozbe vo Fakultnej nemocnici v Trnave.
TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Podľa TV JoJ, ktorá o prípade informovala, prišiel v sobotu (7. 2.) do nemocnice výhražný mail, v ktorom žiadali peniaze. Nemocnica si mala správu všimnúť až dnes, v pondelok.
Ako uviedla Antalová, policajti okamžite začali vykonávať všetky potrebné úkony, aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb. „Vzhľadom na prebiehajúce úkony nemôžeme v súčasnosti poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ ozrejmila.
Oznámenie o hrozbe pre TASR potvrdil aj hovorca nemocnice Matej Martovič, ktorý súčasne uviedol, že nemocnica výhražný mail prijala, no jeho znenie nešpecifikoval.
Správu aktualizujeme.
