  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 9.2.2026Meniny má Zdenko
Bratislava

Bomba v nemocnici? Polícia preveruje výhražný mail, toto v ňom žiadali

  • DNES - 10:59
  • Trnava
Bomba v nemocnici? Polícia preveruje výhražný mail, toto v ňom žiadali

Nemocnici prišiel výhražný mail. Čo v ňom žiadali?

Aktualizované o 12:20

Polícia rieši ranné oznámenie o bombovej hrozbe vo Fakultnej nemocnici v Trnave.

TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Podľa TV JoJ, ktorá o prípade informovala, prišiel v sobotu (7. 2.) do nemocnice výhražný mail, v ktorom žiadali peniaze. Nemocnica si mala správu všimnúť až dnes, v pondelok.

Ako uviedla Antalová, policajti okamžite začali vykonávať všetky potrebné úkony, aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb. „Vzhľadom na prebiehajúce úkony nemôžeme v súčasnosti poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ ozrejmila.

Oznámenie o hrozbe pre TASR potvrdil aj hovorca nemocnice Matej Martovič, ktorý súčasne uviedol, že nemocnica výhražný mail prijala, no jeho znenie nešpecifikoval.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Opitý vodič jazdil s deťmi v aute

Opitý vodič jazdil s deťmi v aute

DNES - 11:56Domáce

Vodič jazdil pod vplyvom alkoholu, v aute mal aj dve deti.

Voľba nového generálneho prokurátora: Nie je to aktuálna téma, tvrdí Šutaj Eštok

Voľba nového generálneho prokurátora: Nie je to aktuálna téma, tvrdí Šutaj Eštok

DNES - 11:41Domáce

Na voľbu nového generálneho prokurátora nebude politický priestor, myslí si predseda Hlasu.

Krajčí: Šaško pre stabilizačný príspevok sestrám napriek prísľubu neurobil nič

Krajčí: Šaško pre stabilizačný príspevok sestrám napriek prísľubu neurobil nič

DNES - 11:24Domáce

Marek Krajčí chce príspevok pre sestry upraviť pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o bankách.

Na ulici našli bezvládne telo muža, totožnosť zatiaľ nepoznajú

Na ulici našli bezvládne telo muža, totožnosť zatiaľ nepoznajú

DNES - 10:17Domáce

Lekár predbežne nevylúčil cudzie zavinenie.

Vosveteit.sk
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleliCelé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinouPrelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznaťAndroid vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivýPolícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každýAko bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
Zmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minútZmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minút
Elon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajúElon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajú
Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP