Takáč: Do slovenského agrosektora príde cez dve nové výzvy 92 miliónov eur
- DNES - 10:52
- Bratislava
Do slovenského agrosektora by mali prísť desiatky miliónov eur cez dve nové výzvy, a to pre mladých poľnohospodárov a pre spracovateľov.
Celková suma v oboch výzvach je 92 miliónov eur, z toho pre spracovateľov má ísť 35 miliónov eur a pre mladých poľnohospodárov 57 miliónov eur. Uviedol to v pondelok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Mareka Čepka.
„Vo výzve Investície do rozšírenia kapacít spracovateľských podnikov je celkovo alokovaných 35 miliónov eur. Výzva vyhlásená 9. februára bude uzatvorená 23. marca 2026. Lehota na podávanie žiadostí trvá od 3. marca do 23. marca tohto roku. Intenzita podpory je na úrovni 60 %, pričom maximálna výška podpory je 100.000 eur,“ spresnil agrominister.
Cieľom spomínanej výzvy je podľa neho investičná podpora zameraná na zvyšovanie pridanej hodnoty v agropotravinárskom sektore, zvyšovanie potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti, zvyšovanie konkurencieschopnosti spracovateľských podnikov, ako aj zvyšovanie zamestnanosti.
„Vo výzve Získavanie a udržanie mladých poľnohospodárov je alokácia na úrovni 57 miliónov eur. Dnes vyhlásená výzva bude uzatvorená 29. mája. Lehotou na podávanie žiadostí o podporu je 8. až 29. máj 2026. Intenzita podpory je na úrovni 100 %, maximálna výška podpory je 100.000 eur,“ podčiarkol minister.
Takáč dodal, že cieľom výzvy je investičná podpora mladých a nových poľnohospodárov, výmena generácií v agrosektore, zvyšovanie konkurencieschopnosti mladých poľnohospodárov, ako aj zvyšovanie zamestnanosti.
