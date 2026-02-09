  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 9.2.2026Meniny má Zdenko
Bratislava

Takáč: Do slovenského agrosektora príde cez dve nové výzvy 92 miliónov eur

  • DNES - 10:52
  • Bratislava
Takáč: Do slovenského agrosektora príde cez dve nové výzvy 92 miliónov eur

Do slovenského agrosektora by mali prísť desiatky miliónov eur cez dve nové výzvy, a to pre mladých poľnohospodárov a pre spracovateľov.

Celková suma v oboch výzvach je 92 miliónov eur, z toho pre spracovateľov má ísť 35 miliónov eur a pre mladých poľnohospodárov 57 miliónov eur. Uviedol to v pondelok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Mareka Čepka.

Vo výzve Investície do rozšírenia kapacít spracovateľských podnikov je celkovo alokovaných 35 miliónov eur. Výzva vyhlásená 9. februára bude uzatvorená 23. marca 2026. Lehota na podávanie žiadostí trvá od 3. marca do 23. marca tohto roku. Intenzita podpory je na úrovni 60 %, pričom maximálna výška podpory je 100.000 eur,“ spresnil agrominister.

Cieľom spomínanej výzvy je podľa neho investičná podpora zameraná na zvyšovanie pridanej hodnoty v agropotravinárskom sektore, zvyšovanie potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti, zvyšovanie konkurencieschopnosti spracovateľských podnikov, ako aj zvyšovanie zamestnanosti.

Vo výzve Získavanie a udržanie mladých poľnohospodárov je alokácia na úrovni 57 miliónov eur. Dnes vyhlásená výzva bude uzatvorená 29. mája. Lehotou na podávanie žiadostí o podporu je 8. až 29. máj 2026. Intenzita podpory je na úrovni 100 %, maximálna výška podpory je 100.000 eur,“ podčiarkol minister.

Takáč dodal, že cieľom výzvy je investičná podpora mladých a nových poľnohospodárov, výmena generácií v agrosektore, zvyšovanie konkurencieschopnosti mladých poľnohospodárov, ako aj zvyšovanie zamestnanosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Reichová: Konkurencieschopná EÚ potrebuje obchodné partnerstvá na celom svete

Reichová: Konkurencieschopná EÚ potrebuje obchodné partnerstvá na celom svete

VČERA - 18:37Ekonomické

Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová odmieta požiadavku, aby sa podpora z fondov EÚ viazala na domácu výrobu. Európskou odpoveďou na globálne výzvy nemôže byť izolácia, uviedla počas víkendu.

USA podľa Ruska neuhradili všetky záväzky voči WHO

USA podľa Ruska neuhradili všetky záväzky voči WHO

VČERA - 16:16Ekonomické

Svetová zdravotnícka organizácia nemá dôvod uznať ukončenie členstva Spojených štátov, kým neuhradia všetky svoje dlhy, uviedol v nedeľu stály zástupca Ruska pri Úrade OSN v Ženeve Gennadij Gatilov.

Analytik: Sadzby ECB by mali zostať stabilné počas celého roka

Analytik: Sadzby ECB by mali zostať stabilné počas celého roka

VČERA - 11:45Ekonomické

Uvoľňovanie menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) je nateraz ukončené a jej sadzby by mali zostať stabilné počas celého roka 2026.

Premiér: Minister Kamenický má dôveru, bude pokračovať, kým bude chcieť

Premiér: Minister Kamenický má dôveru, bude pokračovať, kým bude chcieť

14:07 07.02.2026Ekonomické

Minister Ladislav Kamenický (Smer-SD) má dôveru premiéra, a na svojom mieste zostane dovtedy, pokiaľ bude chcieť pokračovať.

Vosveteit.sk
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinouPrelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznaťAndroid vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivýPolícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každýAko bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
Zmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minútZmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minút
Elon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajúElon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajú
Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?
Mimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíreMimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíre
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP