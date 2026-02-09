  • Články
Bratislava

Na ulici našli bezvládne telo muža, totožnosť zatiaľ nepoznajú

  • DNES - 10:17
  • Bratislava
Na ulici našli bezvládne telo muža, totožnosť zatiaľ nepoznajú

Lekár predbežne nevylúčil cudzie zavinenie.

Na Prístavnej ulici v Bratislave našli v pondelok telo muža bez známok života. Informovala o tom TV Markíza. Totožnosť nebožtíka zatiaľ nepoznajú.

"Podľa informácií TV Markíza obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil pitvu," dodala televízia.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
