Na ulici našli bezvládne telo muža, totožnosť zatiaľ nepoznajú
Lekár predbežne nevylúčil cudzie zavinenie.
Na Prístavnej ulici v Bratislave našli v pondelok telo muža bez známok života. Informovala o tom TV Markíza. Totožnosť nebožtíka zatiaľ nepoznajú.
"Podľa informácií TV Markíza obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil pitvu," dodala televízia.
Správu aktualizujeme.
