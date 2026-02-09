Trumpova vláda sa nevzdala vyvíjania tlaku na Rusko, vyhlásil Lavrov
- DNES - 10:12
- Moskva
Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa sa v skutočnosti napriek vyhláseniam nevzdali politiky vyvíjania tlaku na Rusko, vyhlásil v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Poukázal v tejto súvislosti napríklad na americké sankcie voči ruským ropným gigantom Lukoil a Rosnefť. USA podľa Lavrova momentálne nie sú pripravené naplniť vlastné návrhy týkajúce sa ukončenia vojny na Ukrajine, svetlú budúcnosť minister nevidí ani v obnovení vzájomnej ekonomickej spolupráce. Informuje o tom TASR.
Trump dal Rusku a Ukrajine čas na ukončenie vojny do júna a s cieľom dosiahnuť tento zámer bude pravdepodobne vyvíjať tlak na obe strany, oznámil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Rusko podľa Lavrova považovalo postoj USA k Ukrajine za dôležitý, a preto šéf Kremľa Vladimir Putin pri stretnutí s Trumpom na Aljaške vlani v auguste súhlasil s americkým návrhom. Tým sa podľa neho mala vyriešiť „ukrajinská otázka“ a USA a Rusko sa mali začať sústrediť na obnovenie vzájomne prospešnej spolupráce.
„V praxi sa však deje opak: ukladajú sa nové sankcie, v medzinárodných vodách sa organizujú útoky na tankery v rozpore s Dohovorom OSN o morskom práve, India a ďalší partneri sú odrádzaní od nákupu cenovo dostupnej ruskej energie, zatiaľ čo Európa už dávno zakázala takéto nákupy a núti ich kupovať americký skvapalnený zemný plyn za výrazne vyššie ceny. V ekonomickej sfére tak Spojené štáty efektívne deklarovali cieľ ekonomickej dominancie,“ vyhlásil šéf ruskej diplomacie v rozhovore pre televíziu TV BRICS. Rusko je podľa neho pripravené spolupracovať s USA, no ako tvrdí, tie vytvárajú „umelé“ prekážky.
Lavrov tiež hovorí, že činy Trumpovej administratívy sa napriek rétorike jej predstaviteľov v zásade nelíšia od krokov, ktoré podnikala vo vzťahu k Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu vláda bývalého amerického prezidenta Joea Bidena. Toho Trump často označuje za vinníka a dlhodobo vraví, že keby bol prezidentom on a nie Biden, Rusko by Ukrajinu nikdy nebolo napadlo.
„Zároveň, napriek vyhláseniam americkej administratívy o vyriešení vojny na Ukrajine, ktorú inicioval Biden, o jej vyradení z programu rokovaní a tým otvorení jasných a sľubných vyhliadok na vzájomne prospešné rusko-americké investície a inú spoluprácu, všetky zákony, ktoré Biden prijal na potrestanie Ruska po začatí špeciálnej vojenskej operácie, neboli Trumpovou administratívou spochybnené,“ citovala Lavrova ruská agentúra TASS.
USA uvalili sankcie na Rosnefť a Lukoil i 34 ich dcérskych spoločností v októbri minulého roka. Tento krok vtedy Washington odôvodnil neochotou Putina ukončiť vojnu na Ukrajine. Niektoré z týchto opatrení boli začiatkom decembra zmiernené do 29. apríla 2026.
Americký minister financií Scott Bessent vo štvrtok vyhlásil, že nové sankcie USA proti Rusku budú závisieť od výsledku mierových rokovaní, ktoré sa uskutočnili v posledných týždňoch v Abú Zabí a budú pokračovať. Rozhovory zatiaľ podľa agentúry AP nepriniesli žiadny dôležitý prelom, pretože znepriatelené krajiny trvajú na svojich podmienkach.
Predstavitelia Kremľa opakujú, že pre Rusko je dohoda s USA z Aljašky zásadná. Agentúra Reuters svojho času informovala, že Moskva si dohodu interpretuje tak, že Rusko získa kontrolu nad celým východoukrajinským regiónom Donbas, zatiaľ čo sa zmrazí frontová línia na východe a juhu Ukrajiny.
