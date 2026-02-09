Alena Zsuzsová odmietla na pojednávaní vypovedať, v pláne je aj výsluch Kočnera
Obžalovaná Alena Zs. odmietla na pondelkovom hlavnom pojednávaní pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vypovedať.
Toto právo plánuje využiť až v ďalšom priebehu pojednávania vedeného v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov.
„V priebehu pojednávania vypovedať budem a chcem,“ zdôraznila Alena Zs. Avizovala tiež, že sa bude vyjadrovať k predvolaným svedkom a vykonaným dôkazom. Plánuje aj vlastné návrhy na doplnenie dokazovania a výsluchy svedkov. Na hlavnom pojednávaní sa v pondelok preto oboznamujú výpovede obžalovanej z prípravného konania. Plánovaný je aj výsluch obžalovaných Mariana K. a Dušana K.
Para: Súd by sa mal obrátiť na Súdny dvor EÚ
Predseda senátu ŠTS Miroslav Mazúch v pondelok ráno informoval, že obhajca Mariana K. Marek Para navrhuje súdu, aby sa obrátil s prejudiciálnymi otázkami na Súdny dvor EÚ. A to v súvislosti s použiteľnosťou dôkazov z komunikácie extrahovanej zo zaistených mobilných telefónov. Para poukázal na to, že súčasťou návrhu nie je prerušenie konania.
Navrhované prejudiciálne otázky obchádzajú podľa splnomocnenca poškodenej Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu zásadnú vec. „Ide o listinný dôkaz, ktorý bol predložený v tom čase utajeným svedkom a tvorí prílohu výpovede utajeného svedka. Je to listinný dôkaz, ktorý hovorí o tom, že obžalovaný oznámil iným osobám PIN kód od vlastného mobilného telefónu,“ zdôraznil Kvasnica.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka vrážd Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018.
