Ako nenakúpiť falšované lieky? Všímajte si viacero znakov, radí ŠÚKL
Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal príručku, ako sa vyhnúť nákupu falšovaných liekov. Treba si všímať viacero znakov.
Pri nákupe liekov online treba byť obozretný. Dôležité je nakupovať ich len zo schválených a registrovaných lekární. Pri nákupe liekov mimo legálneho reťazca existuje vysoké riziko, že budú falšované. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na to upozornil na sociálnej sieti.
Mimo legálnych reťazcov nenakupujte
„Prostredníctvom internetového výdaja je možné zakúpiť iba voľnopredajné lieky, ktoré sú registrované v SR a nie sú viazané na lekársky predpis. Tieto stránky musia mať na webe bezpečnostné logo, ktoré po kliknutí vedie na stránku ŠÚKL so zoznamom registrovaných lekární,“ ozrejmil ŠÚKL.
Pripomína, že lieky na predpis môže vydávať len osoba s vysokoškolským vzdelaním v odbore farmácia, a to len v kamennej lekárni. „Buďte obozretní pri podvodných reklamách, ktoré ponúkajú lieky za neuveriteľne nízke ceny alebo bez potreby lekárskeho predpisu. Tieto reklamy sú často manipulatívne a môžu vás viesť k nákupu nelegálnych alebo falšovaných liekov,“ upozornil ŠÚKL.
Varuje, že pri nákupe liekov mimo legálneho reťazca existuje vysoké riziko, že budú falšované. „Tieto lieky môžu obsahovať nebezpečné látky ako jedy na potkany, cement, ťažké kovy, nemrznúce zmesi alebo farby na steny, ktoré sú nebezpečné pre zdravie,“ ozrejmil ústav.
