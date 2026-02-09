  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 9.2.2026Meniny má Zdenko
Bratislava

O vraždu Alejexeva sa mali pokúšať Poľsko a Ukrajina, tvrdí Moskva

  • DNES - 8:35
  • Moskva
O vraždu Alejexeva sa mali pokúšať Poľsko a Ukrajina, tvrdí Moskva

Na vražde generálporučíka Vladimira Alexejeva sa mali podieľať Ukrajina a Poľsko, tvrdí Rusko. Kyjev svoju účasť popiera.

Dvaja zadržaní podozriví v prípade pokusu o vraždu zástupcu riaditeľa ruskej vojenskej rozviedky GRU generálporučíka Vladimira Alexejeva vypovedali, že konali na príkaz ukrajinskej kontrarozviedky SBU, uviedla v pondelok ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB). Pomoc s náborom strelca podľa FSB poskytli poľské spravodajské služby. Kyjev účasť na útoku popiera. Informovala o tom agentúra Reuters.

Alexejeva postrelili v piatok ráno v bytovom dome v Moskve. Páchateľ vystrelil na 64-ročného generálporučíka niekoľko rán a z miesta činu ušiel. Alexejev absolvoval úspešnú operáciu a je pri vedomí, uviedol v sobotu denník Kommersant.

Ruské úrady v prípade zadržali a vypočuli ako podozrivých dvoch ruských občanov - Ľubomira Korbu a Viktora Vasina. FSB uviedla, že obaja sa priznali k trestnému činu. Korba bol podľa nej priamym páchateľom pokusu o atentát, zatiaľ čo Vasin pôsobil ako jeho komplic.

Korbu mal podľa vyhlásenia FSB najať príslušník SBU v auguste 2025 v ukrajinskom meste Ternopiľ. Následne údajne podstúpil strelecký výcvik v Kyjeve, bol poučený o tom, ako komunikovať cez platformu Zoom, a ten istý mesiac ho cez Moldavsko a Gruzínsko letecky prepravili do Moskvy. Do jeho náboru sa podľa FSB zapojili poľské tajné služby. FSB tiež tvrdí, že Vasin počas prípravy atentátu prenajal byt a poskytol Korbovi lístky na verejnú dopravu.

V prípade úspešného atentátu na Alexejeva prisľúbila ukrajinská SBU vyplatiť jeho vykonávateľovi 30.000 dolárov, uviedla ruská spravodajská služba.

FSB však neposkytla žiadne dôkazy, ktoré by bolo možné nezávisle overiť, uviedla agentúra Reuters. Ruské úrady v nedeľu informovali, že ruský občan narodený na Ukrajine bol vydaný z Dubaja do Moskvy pre podozrenie, že ťažko zranil Alejexeva.

Na ruského generálporučíka sú uvalené sankcie, keďže sa podľa západných štátov podieľal na kybernetických útokoch a spoluorganizoval otravu bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v Británii v roku 2018 nervovoparalytickou látkou Novičok.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov už skôr v súvislosti so streľbou obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát. Naopak, ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v piatok poprel akúkoľvek účasť Kyjeva na streľbe a tvrdil, že išlo o vnútornú záležitosť Ruska.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hongkong: Mediálny magnát Jimmy Lai dostal 20 rokov väzenia

Hongkong: Mediálny magnát Jimmy Lai dostal 20 rokov väzenia

DNES - 5:41Zahraničné

Hongkonské úrady odsúdili prodemokratického aktivistu a mediálneho magnáta Jimmyho Laia na 20 rokov väzenia za sprisahanie za účelom spolupráce so zahraničnými silami a pre publikovanie poburujúcich materiálov.

Japonsko: Vo voľbách zvíťazila Takaičiovej LDP so ziskom 316 kresiel

Japonsko: Vo voľbách zvíťazila Takaičiovej LDP so ziskom 316 kresiel

DNES - 5:41Zahraničné

Vládnuca Liberálnodemokratická strana japonskej premiérky Sanae Takaičiovej podľa konečných oficiálnych výsledkov zvíťazila v nedeľňajších voľbách do dolnej komory parlamentu so ziskom 316 kresiel.

Venezuela: Úrady prepustili z väzenia opozičného politika a významného právnika

Venezuela: Úrady prepustili z väzenia opozičného politika a významného právnika

DNES - 2:17Zahraničné

Venezuelské úrady prepustili z väzenia opozičného politika Juana Pabla Guanipu a prominentného právnika Perkinsa Rochu, uviedli ich rodiny v osobitných vyhláseniach v nedeľu.

Zelenskyj: Prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára

Zelenskyj: Prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára

DNES - 1:25Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára.

Vosveteit.sk
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznaťAndroid vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivýPolícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každýAko bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
Zmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minútZmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minút
Elon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajúElon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajú
Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?
Mimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíreMimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíre
Je na čase prepisovať učebnice, hovoria astronómovia: Veľkosť najikonickejšej planéty v sústave sme odhadli zleJe na čase prepisovať učebnice, hovoria astronómovia: Veľkosť najikonickejšej planéty v sústave sme odhadli zle
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP