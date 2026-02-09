  • Články
Na ŠTS by mal pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku by mal v pondelok pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Avizované sú výsluchy obžalovaných.

Začiatok pondelkového hlavného pojednávania je naplánovaný na 8.30 h. Na januárovom hlavnom pojednávaní bola prednesená obžaloba a vypovedal Darko D., obžalovaný v kauze prípravy vrážd prokurátorov. Senát ŠTS zároveň rozhodol o pripustení dôkazu v podobe komunikácie z aplikácie Threema zo zaistených mobilov.

V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka vrážd Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018.

Zdroj: Info.sk, TASR
