  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 9.2.2026Meniny má Zdenko
Bratislava

Hongkong: Mediálny magnát Jimmy Lai dostal 20 rokov väzenia

  • DNES - 5:41
  • Hongkong
Hongkong: Mediálny magnát Jimmy Lai dostal 20 rokov väzenia

Hongkonské úrady odsúdili v pondelok prodemokratického aktivistu a mediálneho magnáta Jimmyho Laia na 20 rokov väzenia za sprisahanie za účelom spolupráce so zahraničnými silami a pre publikovanie poburujúcich materiálov.

Po posúdení závažného trestného činu, ktorého sa Lai dopustil... súd dospel k záveru, že by mal Lai v tomto prípade dostať 20 rokov väzenia,“ uvádza sa v súhrnnom dokumente sudcov. Sudkyňa Esther Tohová uviedla, že muž si odpyká trest súbežne s trestom odňatia slobody v prípade podvodu, za ktorý dostal päť rokov a deväť mesiacov väzenia. V dôsledku toho strávi vo väzení navyše len 18 rokov namiesto 20. Lai sa môže voči rozsudku odvolať. Súd oznámil verdikt aj v prípade spolupáchateľov, ktorí dostali tresty od šiestich rokov a troch mesiacov po desať rokov.

Syn mediálneho magnáta a niektoré ľudskoprávne organizácie vyjadrili obavy o jeho zdravie, ktoré sa podľa nich zhoršuje. Tvrdia, že 78-ročný Lai trpí cukrovkou, vysokým krvným tlakom a búšením srdca.

Prodemokratický aktivista, ktorý má aj britské občianstvo, je zakladateľom denníka Apple Daily, ktorý bol v júni 2021 po 26 rokoch nútený ukončiť svoju činnosť. Prokuratúra počas procesu citovala 161 článkov publikovaných v Apple Daily. Tieto články vrátane komentárov s Laiovým menom a online diskusných relácií, ktoré moderoval, boli podľa nej poburujúce, pretože „vyvolávali nespokojnosť“ s vládou. Podľa Laia však denník Apple Daily zastupoval iba základné hodnoty Hongkončanov - právny štát, slobodu, úsilie o demokraciu, slobodu prejavu, slobodu náboženského vyznania a slobodu zhromažďovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Japonsko: Vo voľbách zvíťazila Takaičiovej LDP so ziskom 316 kresiel

Japonsko: Vo voľbách zvíťazila Takaičiovej LDP so ziskom 316 kresiel

DNES - 5:41Zahraničné

Vládnuca Liberálnodemokratická strana japonskej premiérky Sanae Takaičiovej podľa konečných oficiálnych výsledkov zvíťazila v nedeľňajších voľbách do dolnej komory parlamentu so ziskom 316 kresiel.

Venezuela: Úrady prepustili z väzenia opozičného politika a významného právnika

Venezuela: Úrady prepustili z väzenia opozičného politika a významného právnika

DNES - 2:17Zahraničné

Venezuelské úrady prepustili z väzenia opozičného politika Juana Pabla Guanipu a prominentného právnika Perkinsa Rochu, uviedli ich rodiny v osobitných vyhláseniach v nedeľu.

Zelenskyj: Prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára

Zelenskyj: Prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára

DNES - 1:25Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára.

Portugalsko: Víťazom prezidentských volieb je Seguro, naznačujú exit polly

Portugalsko: Víťazom prezidentských volieb je Seguro, naznačujú exit polly

VČERA - 21:33Zahraničné

Víťazom nedeľňajších prezidentských volieb v Portugalsku sa podľa viacerých exit pollov stal 63-ročný António José Seguro zo stredoľavej Socialistickej strany so ziskom približne 67 až 73 percent hlasov.

Vosveteit.sk
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznaťAndroid vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivýPolícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každýAko bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
Zmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minútZmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minút
Elon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajúElon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajú
Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?
Mimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíreMimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíre
Je na čase prepisovať učebnice, hovoria astronómovia: Veľkosť najikonickejšej planéty v sústave sme odhadli zleJe na čase prepisovať učebnice, hovoria astronómovia: Veľkosť najikonickejšej planéty v sústave sme odhadli zle
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP