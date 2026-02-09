  • Články
Japonsko: Vo voľbách zvíťazila Takaičiovej LDP so ziskom 316 kresiel

Japonsko: Vo voľbách zvíťazila Takaičiovej LDP so ziskom 316 kresiel

Vládnuca Liberálnodemokratická strana (LDP) japonskej premiérky Sanae Takaičiovej podľa konečných oficiálnych výsledkov zvíťazila v nedeľňajších voľbách do dolnej komory parlamentu so ziskom 316 kresiel.

LDP získala 316 kresiel zo 465 kresiel v dolnej komore parlamentu a spolu s koaličnou Japonskou inovačnou stranou budú mať 352 kresiel. „Tieto voľby priniesli významné zmeny v politike - najmä zmenu v hospodárskej a fiškálnej politike, ako aj v rámci posilnenia bezpečnostnej politiky,“ povedala Takaičiová v televíznom rozhovore po zverejnení výsledkov. „Ide o záležitosti, ktoré vyvolali veľký nesúhlas... keďže sme získali podporu verejnosti, musíme sa týmto otázkam venovať zo všetkých síl,“ zdôraznila.

Takaičiovej strana mala doteraz v dolnej komore parlamentu iba 198 poslancov. Dvojtretinová väčšina vláde umožní prelamovať prípadné vetá zákonov zo strany hornej komory, kde koalícia väčšinou nedisponuje. Japonská vláda mala naposledy dvojtretinovú väčšinu v dolnej komore parlamentu v roku 2017 za vlády zosnulého expremiéra Šinza Abého.

Americký prezident Donald Trump pogratuloval Takaičiovej k víťazstvu a zaželal jej veľa úspechov. „Sanaine odvážne a múdre rozhodnutie vyhlásiť voľby sa vyplatilo,“ povedal Trump, ktorý budúci mesiac privíta političku v Bielom dome.

Agentúra Reuters pripomína, že prvá japonská premiérka vyhlásila predčasné voľby koncom januára v snahe vyťažiť z vysokej popularity svojej osoby medzi japonskými voličmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
