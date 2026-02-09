  • Články
Zelenskyj: Prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára.

Do polovice februára už uvidíme výrobu našich dronov v Nemecku. Prvý dron dostanem ja. Ide o výrobnú linku, ktorá je v prevádzke. Výrobné linky fungujú aj v Spojenom kráľovstve. Všetky tieto technológie sú ukrajinské,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Desať exportných centier po celej Európe bude fungovať už v roku 2026 v pobaltských a severských štátoch,“ vyhlásil ukrajinský prezident v nedeľu na stretnutí so študentami v Kyjeve.

Ukrajina sa podľa agentúry DPA v uplynulých mesiacoch snaží presunúť výrobu zbraní a munície vrátane dronov zo svojho územia do spojeneckých krajín, akými sú Nemecko, Dánsko či Spojené kráľovstvo.

Zdroj: Info.sk, TASR
