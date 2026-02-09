Zelenskyj: Prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára
- DNES - 1:25
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára.
„Do polovice februára už uvidíme výrobu našich dronov v Nemecku. Prvý dron dostanem ja. Ide o výrobnú linku, ktorá je v prevádzke. Výrobné linky fungujú aj v Spojenom kráľovstve. Všetky tieto technológie sú ukrajinské,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
„Desať exportných centier po celej Európe bude fungovať už v roku 2026 v pobaltských a severských štátoch,“ vyhlásil ukrajinský prezident v nedeľu na stretnutí so študentami v Kyjeve.
Ukrajina sa podľa agentúry DPA v uplynulých mesiacoch snaží presunúť výrobu zbraní a munície vrátane dronov zo svojho územia do spojeneckých krajín, akými sú Nemecko, Dánsko či Spojené kráľovstvo.
Portugalsko: Víťazom prezidentských volieb je Seguro, naznačujú exit polly
Víťazom nedeľňajších prezidentských volieb v Portugalsku sa podľa viacerých exit pollov stal 63-ročný António José Seguro zo stredoľavej Socialistickej strany so ziskom približne 67 až 73 percent hlasov.
Spojené štáty plánujú sprísniť podmienky vstupu do krajiny
Americká colná a pohraničná stráž plánuje sprísniť pravidlá vstupu pre turistov z Nemecka a mnohých ďalších krajín.
Irán: Nositeľku Nobelovej ceny za mier Mohammadíovú odsúdili na 6 rokov väzenia
Nositeľku Nobelovej ceny za mier a aktivistku za práva žien Narges Mohammadíovú v Iráne odsúdili na šesť rokov väzenia, oznámil v nedeľu jej advokát.
Nawrocki: Poľsko je pripravené usporiadať letné olympijské hry v roku 2036
Poľsko je pripravené usporiadať letné olympijské hry v roku 2036, naznačil v rozhovore s prezidentkou Medzinárodného olympijského výboru Kirsty Coventryovou poľský prezident Karol Nawrocki.