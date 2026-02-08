  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 8.2.2026Meniny má Zoja
Bratislava

Spojené štáty plánujú sprísniť podmienky vstupu do krajiny

  • DNES - 20:59
  • Washington
Spojené štáty plánujú sprísniť podmienky vstupu do krajiny

Americká colná a pohraničná stráž (CBP) plánuje sprísniť pravidlá vstupu pre turistov z Nemecka a mnohých ďalších krajín.

Cestujúci, ktorí chcú vstúpiť do Spojených štátov, budú musieť vopred poskytnúť viac informácií o svojom osobnom živote ako doteraz.

V pondelok uplynie lehota na podanie námietok a pripomienok k navrhovaným zmenám. Potom CBP posúdi predložené návrhy a môže urobiť ďalšie zmeny, než reforma nadobudne platnosť.

Toto opatrenie sa týka návštevníkov, ktorí vstupujú do krajiny s Elektronickým systémom cestovných povolení (ESTA), bežným bezvízovým povolením pre turistov a obchodných cestujúcich z viac ako 40 krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe bezvízového styku. To umožňuje pobyt v USA maximálne na 90 dní.

CBP vlani v decembri navrhla zmeny pre žiadateľov o ESTA, z ktorých niektoré vyvolávajú osobitnú neistotu. Tí, ktorí chcú vstúpiť do USA na tomto základe, totiž budú musieť v budúcnosti zverejniť informácie o svojej prítomnosti na sociálnych médiách za uplynulých päť rokov. Z návrhu uverejneného v americkom Federálnom registri však nie je jasné, čo presne sa tým myslí.

Reforma tiež uvádza, že žiadatelia budú musieť v budúcnosti poskytovať množstvo dodatočných osobných údajov. Návrhy na zber dodatočných údajov zahŕňajú napríklad telefónne čísla používané v uplynulých piatich rokoch a e-mailové adresy používané v uplynulých desiatich rokoch.

Zahrnuté sú aj podrobné informácie o členoch rodiny ako napríklad dátumy narodenia, miesta bydliska a miesta narodenia. Tieto snahy sú súčasťou sprísnených migračných a bezpečnostných politík vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Prezident obviňuje predchádzajúcu administratívu z prílišnej zhovievavosti voči pravidlám vstupu a pobytu. Republikánsky politik opakovane varoval, že návštevníci sa zdržiavajú v USA nelegálne, zatiaľ čo vláda zintenzívnila deportácie.

Prísnejšie pravidlá sa plánujú nielen pre turistov, ale aj pre niektorých držiteľov víz. Už dlho existuje plán skrátiť platnosť víz pre študentov a novinárov zo zahraničia. To by mohlo viesť k tomu, že držitelia budú musieť žiadať o predĺženie v podstatne kratších intervaloch.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Irán: Nositeľku Nobelovej ceny za mier Mohammadíovú odsúdili na 6 rokov väzenia

Irán: Nositeľku Nobelovej ceny za mier Mohammadíovú odsúdili na 6 rokov väzenia

DNES - 18:33Zahraničné

Nositeľku Nobelovej ceny za mier a aktivistku za práva žien Narges Mohammadíovú v Iráne odsúdili na šesť rokov väzenia, oznámil v nedeľu jej advokát.

Nawrocki: Poľsko je pripravené usporiadať letné olympijské hry v roku 2036

Nawrocki: Poľsko je pripravené usporiadať letné olympijské hry v roku 2036

DNES - 16:32Zahraničné

Poľsko je pripravené usporiadať letné olympijské hry v roku 2036, naznačil v rozhovore s prezidentkou Medzinárodného olympijského výboru Kirsty Coventryovou poľský prezident Karol Nawrocki.

Orbán na predvolebnom podujatí nazval Ukrajinu nepriateľom Maďarska

Orbán na predvolebnom podujatí nazval Ukrajinu nepriateľom Maďarska

DNES - 15:38Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v sobotu na predvolebnom podujatí v meste Szombathely označil Ukrajinu za nepriateľa Maďarska.

Švajčiarsko: Dočasný pamätník obetiam požiaru v Crans Montane začal horieť

Švajčiarsko: Dočasný pamätník obetiam požiaru v Crans Montane začal horieť

DNES - 12:48Zahraničné

Dočasný pamätník obetiam smrtiaceho novoročného požiaru vo švajčiarskej Crans-Montane v nedeľu ráno začal horieť. V nedeľu to uviedla polícia s tým, že vyšetruje ďalšie okolnosti.

Vosveteit.sk
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivýPolícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každýAko bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
Zmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minútZmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minút
Elon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajúElon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajú
Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?
Mimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíreMimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíre
Je na čase prepisovať učebnice, hovoria astronómovia: Veľkosť najikonickejšej planéty v sústave sme odhadli zleJe na čase prepisovať učebnice, hovoria astronómovia: Veľkosť najikonickejšej planéty v sústave sme odhadli zle
Bol let a pristátie ľudí na Mesiaci podvod? Toto sú najčastejšie argumenty konšpirátorov a vysvetlenia, prečo neobstojaBol let a pristátie ľudí na Mesiaci podvod? Toto sú najčastejšie argumenty konšpirátorov a vysvetlenia, prečo neobstoja
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP