Muž chcel prejsť cez hranice so strelivom bez povolenia, skončil v cele

Muž chcel prejsť cez hranice so strelivom bez povolenia, skončil v cele

V cele policajného zaistenia skončil muž, ktorý sa tento týždeň pokúsil prejsť cez hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom aj so strelivom.

Vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Cez hranicu sa ako vodič dodávkového vozidla pokúsil z územia Slovenskej republiky prejsť cudzí štátny príslušník, ktorý mal v batožinovom priestore väčšie množstvo streliva držaného bez príslušného povolenia,“ spresňuje s tým, že vďaka vzájomnej spolupráci finančnej správy (FS) a polície mužovi obmedzili osobnú slobodu.

Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová pre TASR potvrdila, že ide o prípad, o ktorom v uplynulých dňoch informovala FS. Colníci podľa zverejnených informácií našli pri kontrole 250 kusov nábojov do brokovnice.

Zdroj: Info.sk, TASR
