Muž chcel prejsť cez hranice so strelivom bez povolenia, skončil v cele
V cele policajného zaistenia skončil muž, ktorý sa tento týždeň pokúsil prejsť cez hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom aj so strelivom.
Vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Cez hranicu sa ako vodič dodávkového vozidla pokúsil z územia Slovenskej republiky prejsť cudzí štátny príslušník, ktorý mal v batožinovom priestore väčšie množstvo streliva držaného bez príslušného povolenia,“ spresňuje s tým, že vďaka vzájomnej spolupráci finančnej správy (FS) a polície mužovi obmedzili osobnú slobodu.
Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová pre TASR potvrdila, že ide o prípad, o ktorom v uplynulých dňoch informovala FS. Colníci podľa zverejnených informácií našli pri kontrole 250 kusov nábojov do brokovnice.
Ryby z tejto slovenskej rieky nejedzte, varujú potravinári: Čo hrozí?
Vo svalovine rýb sa neustále zvyšuje koncentrácia nebezpečných látok. Veterinári a potravinári preto vydali varovanie pre prípadných konzumentov.
Polícia upozorňuje na ďalšie podvodné správy
Polícia upozorňuje na ďalšie podvodné správy, ktoré majú za cieľ vylákať od ľudí peniaze.
Richard Raši: Návrh na vyslovenie dôvery pre dlhovú brzdu zaradím bezodkladne
Ak príde návrh na vyslovenie dôvery vláde pre tzv. dlhovú brzdu, predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ju na rokovanie parlamentu zaradí bezodkladne.
Výmena Zmeka nie je podľa Kaliňáka niečo, čo treba teraz riešiť
Výmena náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zemka nie je vecou, ktorú treba teraz riešiť.