Irán: Nositeľku Nobelovej ceny za mier Mohammadíovú odsúdili na 6 rokov väzenia

Nositeľku Nobelovej ceny za mier a aktivistku za práva žien Narges Mohammadíovú v Iráne odsúdili na šesť rokov väzenia, oznámil v nedeľu jej advokát.

Bola odsúdená na šesť rokov väzenia za zhromažďovanie a spolčenie s cieľom páchať trestné činy, na jeden a pol roka za propagandu a dostala dvojročný zákaz vycestovania,“ napísal aktivistkin právnik na sociálnej sieti X. Agentúra AFP vysvetľuje, že podľa iránskeho práva udelené väzenské tresty plynú súbežne.

Mohammadíová od 2. februára držala vo väzení protestnú hladovku. Jej advokát zároveň vyjadril nádej, že vzhľadom na aktivistkine zdravotné problémy by mohla byť dočasne prepustená na kauciu. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je konečné a je možné sa voči nemu odvolať.

Mohammadíová dlhodobo bojuje proti uplatňovaniu trestu smrti a povinnosti iránskych žien zahaľovať sa a nosiť hidžáb. Jeho nosenie nie je ani náboženskou povinnosťou, ani kultúrnym modelom, ale skôr nástrojom kontroly a symbolom podriadenosti celej spoločnosti, uviedla Mohammadíová v prejave prepašovanom svojho času z jej väzenskej cely.

Iránske bezpečnostné sily Mohammadíovú zadržali v decembri v meste Mašhad, kde sa konala pietna spomienka na právnika Chosrova Alíkordího, ktorého našli týždeň predtým mŕtveho vo svojej kancelárii. Viaceré ľudskoprávne organizácie označili jeho smrť za podozrivú a naznačili možné zapojenie iránskych úradov.

Muhammadíovej podporovatelia mesiace vystríhali, že laureátke Nobelovej ceny za mier hrozí návrat do väzenia. Na slobode bola od decembra 2024, keď jej výkon trestu prerušili zo zdravotných dôvodov.

Hoci mimo väzenia mala byť len tri týždne, jej pobyt na slobode sa predĺžil - pravdepodobne pre to, že aktivisti a západné mocnosti tlačili na Irán, aby ju nechal na slobode. Na slobode bola aj počas 12-dňovej vojny, ktorá sa v júni odohrala medzi Iránom a Izraelom.

Mohammadíová naďalej pokračovala vo svojom aktivizme prostredníctvom verejných protestov a vystúpení v medzinárodných médiách vrátane demonštrácie pred neslávne známou väznicou Evín v Teheráne, kde si odpykávala svoje tresty.

Nobelovu cenu za mier získala v roku 2023 za svoj boj proti utláčaniu žien v Iráne, za úsilie v oblasti podpory ľudských práv a slobôd a pre odmietanie trestu smrti v Iráne.

Zdroj: Info.sk, TASR
