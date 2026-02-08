  • Články
Nedeľa, 8.2.2026
  • DNES - 17:17
  • Bratislava
Polícia upozorňuje na ďalšie podvodné správy

Polícia upozorňuje na ďalšie podvodné správy, ktoré majú za cieľ vylákať od ľudí peniaze. Informovala o tom na sociálnej sieti.

Podvodník sa vydáva za rodinného príslušníka alebo známeho, požiada o „krátku pôžičku“ a pošle číslo účtu. Podvodník sa spolieha na to, že máte hlavu plnú iných vybavovačiek a v rýchlosti pošlete peniaze na požadovaný účet,“ priblížili policajti a ako príklad ukázali správu na WhatsAppe.

Tvrdia, že podvodníci píšu z neznámeho čísla, ale tón konverzácie je taký, aby ľudia uverili, že ide o ich blízkeho.

Polícia pripomína, že rodina si nepýta peniaze poslaním na cudzí účet. Varovným signálom je aj to, že správa tlačí na rýchlosť. Policajti tiež odporúčajú overiť si osobu telefonátom alebo osobne.

Zdroj: Info.sk, TASR
