Nawrocki: Poľsko je pripravené usporiadať letné olympijské hry v roku 2036

Poľsko je pripravené usporiadať letné olympijské hry v roku 2036, naznačil v rozhovore s prezidentkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryovou poľský prezident Karol Nawrocki, uviedla jeho kancelária.

Nawrocki sa s Coventryovou stretol v sobotu v Miláne, kde sa deň predtým zúčastnil na slávnostnom otvorení Zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo v Taliansku.

Poľsko sa bude oficiálne uchádzať o usporiadanie letných olympijských hier v roku 2040 alebo 2044. V rozhovore s Coventryovou však - ako uviedol vedúci kancelárie prezidenta Zbigniew Bogucki - Nawrocki „jasne zdôraznil, že Poľsko je pripravené uchádzať sa o usporiadanie olympijských hier už v roku 2036, pričom ide o spoločný postoj prezidenta Poľskej republiky a poľskej vlády“.

Bogucki vo svojom príspevku na sociálnej sieti X citoval Nawrockého: „Vyjadril som pripravenosť Poľska usporiadať olympijské hry v roku 2036. Je to niečo, čo spája, nie rozdeľuje.“ Bogucki dodal, že návrh bol prijatý „s veľkou otvorenosťou“.

Vedúci prezidentskej kancelárie ďalej napísal, že Nawrocki v rozhovore s Coventryovou argumentoval, že „Poľsko je 20. najväčšia ekonomika sveta, líder v regióne a krajina, ktorá má skutočný potenciál prijať takú veľkú výzvu“, a že usporiadanie multišportového podujatia po prvýkrát zo strany Poľska by bolo niečo výnimočné pre celý región vrátane Slovenska a Česka.

Nawrocki hovoril aj o bohatých skúsenostiach Poľska s organizovaním veľkých športových podujatí - majstrovstiev Európy vo futbale UEFA Euro 2012 a majstrovstiev sveta i Európy v rôznych dalších disciplínach, dodal Bogucki.

Predseda Poľského olympijského výboru Radoslaw Piesiewicz, ktorý sa tiež zúčastnil na stretnutí s Coventryovou, neskôr na platforme X poďakoval Nawrockému za podporu myšlienky usporiadať letné olympijské hry v roku 2036 vo Varšave.

Poľsko síce nikdy nehostilo olympijské hry, ale v minulosti sa neúspešne uchádzalo o usporiadanie zimných olympijských hier v rokoch 2006 a 2022, ako aj olympijských hier mládeže v roku 2014. Krajina čelí silnej konkurencii potenciálnych hostiteľov hier v roku 2036, pričom oficiálny záujem prejavili India, Mexiko, Indonézia, Katar, Turecko a Nemecko.

