Nawrocki: Poľsko je pripravené usporiadať letné olympijské hry v roku 2036
- DNES - 16:32
- Varšava
Poľsko je pripravené usporiadať letné olympijské hry v roku 2036, naznačil v rozhovore s prezidentkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryovou poľský prezident Karol Nawrocki, uviedla jeho kancelária.
Nawrocki sa s Coventryovou stretol v sobotu v Miláne, kde sa deň predtým zúčastnil na slávnostnom otvorení Zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo v Taliansku.
Poľsko sa bude oficiálne uchádzať o usporiadanie letných olympijských hier v roku 2040 alebo 2044. V rozhovore s Coventryovou však - ako uviedol vedúci kancelárie prezidenta Zbigniew Bogucki - Nawrocki „jasne zdôraznil, že Poľsko je pripravené uchádzať sa o usporiadanie olympijských hier už v roku 2036, pričom ide o spoločný postoj prezidenta Poľskej republiky a poľskej vlády“.
Bogucki vo svojom príspevku na sociálnej sieti X citoval Nawrockého: „Vyjadril som pripravenosť Poľska usporiadať olympijské hry v roku 2036. Je to niečo, čo spája, nie rozdeľuje.“ Bogucki dodal, že návrh bol prijatý „s veľkou otvorenosťou“.
Vedúci prezidentskej kancelárie ďalej napísal, že Nawrocki v rozhovore s Coventryovou argumentoval, že „Poľsko je 20. najväčšia ekonomika sveta, líder v regióne a krajina, ktorá má skutočný potenciál prijať takú veľkú výzvu“, a že usporiadanie multišportového podujatia po prvýkrát zo strany Poľska by bolo niečo výnimočné pre celý región vrátane Slovenska a Česka.
Nawrocki hovoril aj o bohatých skúsenostiach Poľska s organizovaním veľkých športových podujatí - majstrovstiev Európy vo futbale UEFA Euro 2012 a majstrovstiev sveta i Európy v rôznych dalších disciplínach, dodal Bogucki.
Predseda Poľského olympijského výboru Radoslaw Piesiewicz, ktorý sa tiež zúčastnil na stretnutí s Coventryovou, neskôr na platforme X poďakoval Nawrockému za podporu myšlienky usporiadať letné olympijské hry v roku 2036 vo Varšave.
Poľsko síce nikdy nehostilo olympijské hry, ale v minulosti sa neúspešne uchádzalo o usporiadanie zimných olympijských hier v rokoch 2006 a 2022, ako aj olympijských hier mládeže v roku 2014. Krajina čelí silnej konkurencii potenciálnych hostiteľov hier v roku 2036, pričom oficiálny záujem prejavili India, Mexiko, Indonézia, Katar, Turecko a Nemecko.
Orbán na predvolebnom podujatí nazval Ukrajinu nepriateľom Maďarska
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v sobotu na predvolebnom podujatí v meste Szombathely označil Ukrajinu za nepriateľa Maďarska.
Švajčiarsko: Dočasný pamätník obetiam požiaru v Crans Montane začal horieť
Dočasný pamätník obetiam smrtiaceho novoročného požiaru vo švajčiarskej Crans-Montane v nedeľu ráno začal horieť. V nedeľu to uviedla polícia s tým, že vyšetruje ďalšie okolnosti.
Andrej Babiš súhlasí so zákazom sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 15 rokov
Český premiér Andrej Babiš súhlasí so zákazom sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Uviedol to v nedeľu vo videu na Facebooku, pričom poukázal na niektorých expertov, ktorí tvrdia, že siete deťom škodia.
Rusko: Medicínskeho vedca obvinili z vlastizrady za vedecký článok
Ruského vedca a lekára úrady zatkli a obvinili z vlastizrady pre vedecký článok, ktorého informácie údajne mohla použiť nórska spravodajská služba. Alexej Dudarev obvinenie odmieta.