USA podľa Ruska neuhradili všetky záväzky voči WHO
- DNES - 16:16
- Ženeva
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nemá dôvod uznať ukončenie členstva Spojených štátov, kým neuhradia všetky svoje dlhy, uviedol v nedeľu stály zástupca Ruska pri Úrade OSN v Ženeve Gennadij Gatilov.
Spojené štáty tvrdia, že vystúpili z WHO 22. januára 2026, teda rok po tom, čo bol generálny tajomník OSN ako depozitár Charty WHO informovaný o tomto kroku, pripomenul diplomat. Američania však „zatiaľ nesplnili svoje finančné záväzky voči organizácii, čo je nevyhnutnou podmienkou na ukončenie ich členstva vo WHO,“ povedal Gatilov a dodal, že sa to týka príspevkov za roky 2024 a 2025 vo výške približne 260,6 milióna dolárov (221 miliónov eur).
Tento záväzok podľa neho uložilo Spojeným štátom Svetové zdravotnícke zhromaždenie, hlavný rozhodovací orgán WHO, na základe príslušnej rezolúcie, ktorú predtým schválil americký Kongres. „Svetové zdravotnícke zhromaždenie má teda všetky dôvody neuznať vystúpenie Spojených štátov z WHO ako ukončené, kým Američania nesplatia všetky svoje dlhy,“ zdôraznil Gatilov a dodal, že touto otázkou sa bude zhromaždenie zaoberať na zasadnutí v máji.
Záväzok ruskej strany k „princípom skutočného multilateralizmu, partnerstva založeného na rovnosti a podpory systému OSN ako základu súčasného svetového poriadku nezávisí od politicky motivovaných rozhodnutí niektorých krajín,“ pokračoval diplomat. Preto Rusko „bude naďalej využívať WHO ako platformu pre profesionálny a vzájomne prospešný dialóg so všetkými krajinami, ktoré o to majú záujem,“ uzavrel ruský zástupca pri OSN.
(1 EUR = 1,1794 USD)
