Nedeľa, 8.2.2026Meniny má Zoja
Bratislava

USA podľa Ruska neuhradili všetky záväzky voči WHO

  • DNES - 16:16
  • Ženeva
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nemá dôvod uznať ukončenie členstva Spojených štátov, kým neuhradia všetky svoje dlhy, uviedol v nedeľu stály zástupca Ruska pri Úrade OSN v Ženeve Gennadij Gatilov.

Spojené štáty tvrdia, že vystúpili z WHO 22. januára 2026, teda rok po tom, čo bol generálny tajomník OSN ako depozitár Charty WHO informovaný o tomto kroku, pripomenul diplomat. Američania však „zatiaľ nesplnili svoje finančné záväzky voči organizácii, čo je nevyhnutnou podmienkou na ukončenie ich členstva vo WHO,“ povedal Gatilov a dodal, že sa to týka príspevkov za roky 2024 a 2025 vo výške približne 260,6 milióna dolárov (221 miliónov eur).

Tento záväzok podľa neho uložilo Spojeným štátom Svetové zdravotnícke zhromaždenie, hlavný rozhodovací orgán WHO, na základe príslušnej rezolúcie, ktorú predtým schválil americký Kongres. „Svetové zdravotnícke zhromaždenie má teda všetky dôvody neuznať vystúpenie Spojených štátov z WHO ako ukončené, kým Američania nesplatia všetky svoje dlhy,“ zdôraznil Gatilov a dodal, že touto otázkou sa bude zhromaždenie zaoberať na zasadnutí v máji.

Záväzok ruskej strany k „princípom skutočného multilateralizmu, partnerstva založeného na rovnosti a podpory systému OSN ako základu súčasného svetového poriadku nezávisí od politicky motivovaných rozhodnutí niektorých krajín,“ pokračoval diplomat. Preto Rusko „bude naďalej využívať WHO ako platformu pre profesionálny a vzájomne prospešný dialóg so všetkými krajinami, ktoré o to majú záujem,“ uzavrel ruský zástupca pri OSN.

(1 EUR = 1,1794 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
Analytik: Sadzby ECB by mali zostať stabilné počas celého roka

Analytik: Sadzby ECB by mali zostať stabilné počas celého roka

DNES - 11:45Ekonomické

Uvoľňovanie menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) je nateraz ukončené a jej sadzby by mali zostať stabilné počas celého roka 2026.

Premiér: Minister Kamenický má dôveru, bude pokračovať, kým bude chcieť

Premiér: Minister Kamenický má dôveru, bude pokračovať, kým bude chcieť

VČERA - 14:07Ekonomické

Minister Ladislav Kamenický (Smer-SD) má dôveru premiéra, a na svojom mieste zostane dovtedy, pokiaľ bude chcieť pokračovať.

Čína pokračuje v nákupe zlata, rezervy vzrástli na takmer 74,20 milióna uncí

Čína pokračuje v nákupe zlata, rezervy vzrástli na takmer 74,20 milióna uncí

VČERA - 12:34Ekonomické

Napriek vysokej cene Čína pokračovala v januári v nákupe zlata, už 15. mesiac po sebe. Dôvodom je úsilie Pekingu čo najviac diverzifikovať a optimalizovať devízové aktíva.

Agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku rating na úrovni A

Agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku rating na úrovni A

VČERA - 9:06Ekonomické

Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS ponechala Slovensku rating na úrovni A (nízky) so stabilným výhľadom.

