Richard Raši: Návrh na vyslovenie dôvery pre dlhovú brzdu zaradím bezodkladne
Ak príde návrh na vyslovenie dôvery vláde pre tzv. dlhovú brzdu, predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) ju na rokovanie parlamentu zaradí bezodkladne.
Nemyslí si, že by vláda dôveru nezískala. Voľbu nového generálneho prokurátora nepovažuje za tému tohto volebného obdobia. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Predseda KDH Milan Majerský je presvedčený, že sa tak malo stať už dávno a premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal konať bezodkladne. To, že sa tak nestalo, odôvodňuje tým, že vládna koalícia si nemusí byť istá.
„Keď príde návrh, zaradím ho bezodkladne. Len čo to dôjde, hlasujeme, sme na to pripravení,“ skonštatoval Raši s tým, že ide o kompetenciu predsedu vlády, ktorého na takýto krok vyzvať nevie. Nepochybuje však o tom, že by vláda dôveru parlamentu získala. Argumentuje tým, že za dva roky sa nestalo nič, čo by mohlo viesť k opaku. Ubezpečuje, že vláda je stabilná a funguje.
Majerský si myslí, že parlament mal mať takýto návrh už dávno. Ak sa tak dotaz nestalo, môže to byť aj tým, že koalícia si nie je istá sama sebou. Ak by si bol podľa neho premiér istý, už dávno by návrh v parlamente bol. „Premiér by mal konať bezodkladne,“ zdôraznil Majerský.
Raši zároveň obhajoval nočnú rozpravu v parlamente v súvislosti s návrhmi na odvolanie vlády či niektorých z ministrov. K takémuto kroku pristúpili aj pre „výtky“, že ak by bola rozprava cez deň, neriešili by dôležité veci pre krajinu. Nočné rokovania nie sú pritom podľa neho „žiadnou novinkou, ani zázrakom“ a nepriniesli nič nové, keďže vláda pri hlasovaní podporu získala. Majerský je presvedčený, že vláda nevie, nechce a nedokáže riešiť problémy bežných ľudí.
Voľbu nového generálneho prokurátora nepovažuje Raši za tému tohto volebného obdobia. Bude podľa neho dosť času na jeho zvolenie novým parlamentom. Kvituje, že skrátené legislatívne konanie bude len pri nevyhnutných veciach. Prácu prokuratúry síce nespochybňuje, niektoré veci by sa však nemali prezentovať verejne. Predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dôveru má, nemyslí si, že by podľahol politickým tlakom z nejakej strany. Sám o tento post záujem nemá. KDH si podľa Majerského post generálneho prokurátora ctí a poukázal na to, že generálny prokurátor vystavil nedávno koalícii vysvedčenie. Súhlasí, že nový generálny prokurátor by sa mal voliť až po parlamentných voľbách. Povolebnú spoluprácu s Hlasom odmietol.
Raši aj Majerský sa zhodli v tom, že všetky možné podozrenia či prepojenia na Slovensko v prípade Epsteinových dokumentov treba riadne prešetriť. Nezhodli sa na tom, že mala bývalá vláda darovať stíhačky MiG-29 Ukrajine.
Podľa Rašiho by mal mať prípadný ďalší návrh konsolidácie prorastový prístup, Majerský odkázal, že treba viac čerpať eurofondy aj v regiónoch, lebo tie sú motorom ekonomiky. Raši opätovne zdôraznil, že na 13. dôchodok siahnuť nenechajú, nikto sa však nebráni debate o ich zadresnení, na to poukázal aj Majerský. Rovnako adresná by podľa Rašiho mala byť aj energopomoc, pri ktorej sa aktuálne vychytávajú chyby. Majerský hovorí skôr o energodotácii ako o energopomoci.
Výmena Zmeka nie je podľa Kaliňáka niečo, čo treba teraz riešiť
Výmena náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zemka nie je vecou, ktorú treba teraz riešiť.
Šutaj Eštok: Vyšetrovatelia sa pri MOM-kách hýbu správnym smerom
Pri vyšetrovaní mobilných odberových miest (MOM), ktoré fungovali počas pandémie nového koronavírusu, sa vyšetrovatelia hýbu správnym smerom.
Gröhling: Ambíciou SaS je, aby išla do volieb samostatne
Ambíciou predsedu SaS Branislava Gröhlinga je, aby išla do parlamentných volieb strana samostatne. Zároveň si stojí za vylúčením Richarda Sulíka z budúcej kandidátnej listiny.
Gábor Grendel: Žiadosť na odvolanie Zmeka je zbytočný politický útok
Žiadosť na odvolanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zmeka je zbytočný politický útok.