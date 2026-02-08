Výmena Zmeka nie je podľa Kaliňáka niečo, čo treba teraz riešiť
Výmena náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zemka nie je vecou, ktorú treba teraz riešiť.
Pre televíziu TA3 to uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) s tým, že funkčné obdobie sa mu končí v máji. Reagoval, tak na SNS, ktorá vyzvala na odvolanie Zmeka.
Kaliňák si myslí, že Zmeko viedol OS SR zodpovedne, no zároveň v rokoch 2022 až 2023 plnil príkazy ministerstva obrany. „Vidím v tom zásadný rozdiel. Žiadny vojak nemá záujem znížiť počet zbraní, ktoré má k dispozícii. Keď vyjde politický príkaz, ktorý hovorí o darovaní tejto techniky, tak ozbrojené sily to musia splniť, lebo majiteľom OS je ministerstvo obrany,“ skonštatoval šéf rezortu.
Tvrdí, že je potrebné zabezpečiť nezávislé komentáre k darovaniu techniky, pretože vojaci plnili príkazy, a tým pádom sú zaujatí a nemôžu podávať objektívne svedectvo.
Slovenská národná strana vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR. Apeluje na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby návrh predložil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Hlava štátu by tak následne mala na návrh ministra obrany a na základe rozhodnutia vlády vymenovať nového náčelníka. Výzva súvisí so zastavením trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a protiraketového systému S-300.
Šutaj Eštok: Vyšetrovatelia sa pri MOM-kách hýbu správnym smerom
Pri vyšetrovaní mobilných odberových miest (MOM), ktoré fungovali počas pandémie nového koronavírusu, sa vyšetrovatelia hýbu správnym smerom.
Gröhling: Ambíciou SaS je, aby išla do volieb samostatne
Ambíciou predsedu SaS Branislava Gröhlinga je, aby išla do parlamentných volieb strana samostatne. Zároveň si stojí za vylúčením Richarda Sulíka z budúcej kandidátnej listiny.
Gábor Grendel: Žiadosť na odvolanie Zmeka je zbytočný politický útok
Žiadosť na odvolanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zmeka je zbytočný politický útok.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa ohradil voči vyjadreniam premiéra Roberta Fica
Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa ohradil voči vyjadreniam premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré odzneli v sobotnej diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.