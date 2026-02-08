Švajčiarsko: Dočasný pamätník obetiam požiaru v Crans Montane začal horieť
- DNES - 12:48
- Crans-Montana
Dočasný pamätník obetiam smrtiaceho novoročného požiaru vo švajčiarskej Crans-Montane v nedeľu ráno začal horieť. V nedeľu to uviedla polícia s tým, že vyšetruje ďalšie okolnosti.
Požiar v bare Le Constellation v lyžiarskom stredisku Crans-Montana na Nový rok v skorých ranných hodinách zabil 41 ľudí a zranil 115. Boli to väčšinou tínedžeri a mladí dospelí.
V blízkosti miesta tragédie vznikol provizórny pamätník plný kvetov, sviečok a sústrastných odkazov. Horieť začal okolo 6.00 h. „Hasiči dokázali rýchlo dostať požiar pod kontrolu,“ uviedla polícia vo Wallis na sieti X. Pôvodný pamätník priamo pred vyhoreným barom nedávno presunuli o niečo ďalej.
Zábery, ktoré v nedeľu odvysielala švajčiarska verejnoprávna televízia RTS, ukazovali začiernenú bielu kupolu v tvare iglu nad pamätníkom, ktorá ho mala chrániť pred nepriaznivým počasím. Okolo nej bola policajná páska a biele nepriehľadné clony vo výške dospelého človeka.
