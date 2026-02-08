Gröhling: Ambíciou SaS je, aby išla do volieb samostatne
Ambíciou predsedu SaS Branislava Gröhlinga je, aby išla do parlamentných volieb strana samostatne. Zároveň si stojí za vylúčením Richarda Sulíka z budúcej kandidátnej listiny.
Na prvých miestach kandidátky by mali byť výrazné osobnosti, ale zároveň členovia strany. Program chce strana predstaviť v najbližšom období. Za neprijateľné považuje voľbu nového generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami. Líder SaS to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
„Ambíciou je, aby išla SaS do volieb samostatne a verím v dvojciferný výsledok,“ skonštatoval Gröhling. Na kandidátnej listine by chcel mať ľudí, ktorých pozná a ktorí sú hodnotovo na jednej línii, čo sa ekonomiky či zahraničnej politiky týka. Potvrdil rokovania o spolupráci aj s niektorými menšími stranami či poslancami. Za rozhodnutím, aby Sulík nebol na kandidátke SaS, si stojí a neexistuje scenár, na základe ktorého by to prehodnotil. Neobáva sa odlevu voličov, ak by Sulík prešiel do hnutia Sme rodina.
Ku kritike poslankyne Jany Bittó Cigánikovej v súvislosti so Sulíkom sa vyjadriť nechcel. V strane cíti podľa vlastných slov podporu, poukázal aj na jej rast. Alojza Hlinu si vie predstaviť na poste ministra pôdohospodárstva, avšak len ak bude členom strany. Spoluprácu s Ľubomírom Galkom vylúčil. Deklaruje, že v strane majú všetci rovnakú slobodu, pričom nesúhlasí, že prílišnou slobodou by sa programovo vyprázdnila.
Program strany by chceli predstaviť v najbližšom období. Snahou je najmä priniesť ekonomický rast krajiny. Hovorí o rovnej dani, nižšom daňovo-odvodovom zaťažení či estónskom modeli zdaňovania a podpore malých a stredných podnikateľov. Je presvedčený, že štát nepotrebuje toľko ministerstiev. Dôležitá je pre neho aj téma dopravy, avizuje pondelkové (9. 2.) predstavenie „osobnosti zo Zemplína“ i oblasť zdravotníctva.
Téma voľby nového generálneho prokurátora pred parlamentnými voľbami by sa podľa neho nemala otvárať, premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) odkázal, aby dal „od toho ruky preč“. Označil to aj za zastrašovanie súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý podľa neho pomenoval, že „krajina je rozkrádaná a pretkaná korupciou“. Kritizoval presunutie správy generálneho prokurátora, vie si predstaviť mimoriadnu schôdzu k tejto téme. Potvrdil, že debatujú o viacerých menách možných kandidátov na post generálneho prokurátora, mená konkretizovať nechcel.
Ďalšie odvolávanie vlády či ministrov iniciovať nebude, strana bude pokračovať v opozičnej politike. Zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov by mal byť na rodičoch. Nevie si predstaviť, že by sa niekto zo strany alebo z jeho blízkych spolupracovníkoch objavil v Epsteinových dokumentoch. Ak by mala SaS zastúpenie v europarlamente, predsedníčka EK Ursula von der Leyenová by mala jej podporu.
