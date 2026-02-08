  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 8.2.2026Meniny má Zoja
Bratislava

Analytik: Sadzby ECB by mali zostať stabilné počas celého roka

  • DNES - 11:45
  • Bratislava
Analytik: Sadzby ECB by mali zostať stabilné počas celého roka

Uvoľňovanie menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) je nateraz ukončené a jej sadzby by mali zostať stabilné počas celého roka 2026.

Zmenu by mohlo priniesť len naplnenie niektorých rizík v svetovej ekonomike. V komentári k tohtotýždňovému rozhodnutiu ECB o ponechaní sadzieb bez zmeny to uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

V najbližších kvartáloch nepredpokladáme úpravu nastavenia sadzieb a cyklus uvoľňovania považujeme za ukončený. V základnom scenári očakávame stabilitu sadzieb počas celého roka 2026. Materializácia niektorých trhových a globálnych rizík si však môže vyžiadať reakciu, potenciálne oboma smermi,“ upozornil odborník.

Tento týždeň vo štvrtok (5. 2.) postupovala podľa neho ECB v súlade s očakávaniami. Sadzby jednodňových sterilizačných operácií, hlavných refinančných operácií a jednodňových refinančných operácií tak zostávajú na doterajších úrovniach 2 %, 2,15 % a 2,40 %. Rada guvernérov očakáva, že by sa inflácia mala v strednodobom horizonte stabilizovať na cieľovej úrovni 2 %.

Hospodárska aktivita eurozóny napriek náročnému globálnemu prostrediu zostáva odolná. Podporovať ju má najmä rast verejných výdavkov na obranu a infraštruktúru, investície do technológií aj vyššia domáca spotreba, resp. doznievajúce účinky predchádzajúceho uvoľňovania menovej politiky. Nezamestnanosť ostáva nízka,“ priblížil Kočiš. Zároveň však výhľad zostáva neistý, najmä pre pretrvávajúcu zvýšenú neistotu v globálnom obchode a geopolitické napätie.

Centrálna banka tak bude aj naďalej postupovať na základe prichádzajúcich dát a rozhodovať priebežne, zo zasadania na zasadanie. Rozhodnutia o úrokových sadzbách budú podľa analytika vychádzať z hodnotenia inflačného výhľadu a súvisiacich rizík, aktuálneho makroekonomického a finančného vývoja, dynamiky jadrovej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky, teda vplyvov predchádzajúcich krokov ECB. Podľa prezidentky banky Christine Lagarde zostáva výhľad inflácie neistejší než zvyčajne, pričom riziká sú vychýlené na obidve strany.

Účinky predchádzajúcich rozhodnutí ECB sa budú podľa analytika do reálnej ekonomiky prenášať ešte určitý čas. Zároveň však upozornil, že vývoj na finančných trhoch nepodporuje scenár výraznejšieho poklesu bežných sadzieb, keď napríklad výnosy na troj- a 5-ročných úrokových swapoch za uplynulých šesť mesiacov vzrástli približne o 20 bázických bodov. „Spolu s ukončením cyklu uvoľňovania menovej politiky to výrazne obmedzuje priestor na ďalšie znižovanie sadzieb. Ich budúci vývoj bude naďalej závisieť aj od konkurenčného prostredia či vývoja rizikových prirážok na štátnych dlhopisoch,“ doplnil Kočiš.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Premiér: Minister Kamenický má dôveru, bude pokračovať, kým bude chcieť

Premiér: Minister Kamenický má dôveru, bude pokračovať, kým bude chcieť

VČERA - 14:07Ekonomické

Minister Ladislav Kamenický (Smer-SD) má dôveru premiéra, a na svojom mieste zostane dovtedy, pokiaľ bude chcieť pokračovať.

Čína pokračuje v nákupe zlata, rezervy vzrástli na takmer 74,20 milióna uncí

Čína pokračuje v nákupe zlata, rezervy vzrástli na takmer 74,20 milióna uncí

VČERA - 12:34Ekonomické

Napriek vysokej cene Čína pokračovala v januári v nákupe zlata, už 15. mesiac po sebe. Dôvodom je úsilie Pekingu čo najviac diverzifikovať a optimalizovať devízové aktíva.

Agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku rating na úrovni A

Agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku rating na úrovni A

VČERA - 9:06Ekonomické

Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS ponechala Slovensku rating na úrovni A (nízky) so stabilným výhľadom.

ÚGKK: Opoziční politici pri zákone o katastri zavádzajú a strašia verejnosť

ÚGKK: Opoziční politici pri zákone o katastri zavádzajú a strašia verejnosť

18:46 06.02.2026Ekonomické

Opoziční politici z Hnutia Slovensko a strany Za ľudí vedome zavádzajú a strašia verejnosť. Novela zákona o katastri nič neskrýva, naopak, chráni občanov a vlastníctvo.

Vosveteit.sk
Mimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíreMimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíre
Je na čase prepisovať učebnice, hovoria astronómovia: Veľkosť najikonickejšej planéty v sústave sme odhadli zleJe na čase prepisovať učebnice, hovoria astronómovia: Veľkosť najikonickejšej planéty v sústave sme odhadli zle
Bol let a pristátie ľudí na Mesiaci podvod? Toto sú najčastejšie argumenty konšpirátorov a vysvetlenia, prečo neobstojaBol let a pristátie ľudí na Mesiaci podvod? Toto sú najčastejšie argumenty konšpirátorov a vysvetlenia, prečo neobstoja
Čína údajne vyvinula prvú kompaktnú mikrovlnnú zbraň na svete. Tvrdí, že dokáže „usmažiť“ satelity StarlinkČína údajne vyvinula prvú kompaktnú mikrovlnnú zbraň na svete. Tvrdí, že dokáže „usmažiť“ satelity Starlink
Táto zabudnutá funkcia v Androide ťa odbremení od neustáleho odomykania smartfónuTáto zabudnutá funkcia v Androide ťa odbremení od neustáleho odomykania smartfónu
Ukrajina možno získala rakety Meteor s dlhým doletom: Nejde len o „ďalšiu raketu“. Čo by to znamenalo pre vzdušnú vojnuUkrajina možno získala rakety Meteor s dlhým doletom: Nejde len o „ďalšiu raketu“. Čo by to znamenalo pre vzdušnú vojnu
Podvodníci sa práve naučili nový trik, ako ti ukradnúť WhatsApp, Telegram či iný účet. Takto to skúsili na násPodvodníci sa práve naučili nový trik, ako ti ukradnúť WhatsApp, Telegram či iný účet. Takto to skúsili na nás
AI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeliAI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeli
Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdešTvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP