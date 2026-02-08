Andrej Babiš súhlasí so zákazom sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 15 rokov
- DNES - 10:59
- Praha
Český premiér Andrej Babiš súhlasí so zákazom sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov.
Uviedol to v nedeľu vo videu na Facebooku, pričom poukázal na niektorých expertov, ktorí tvrdia, že siete deťom škodia. Podobné obmedzenie už nedávno zaviedla Austrália.
„Ja som za, pretože odborníci, ktorých poznám hovoria, že je to mimoriadne škodlivé a my sa musíme postarať o naše detí,“ vyhlásil český premiér.
Austrália v decembri ako prvá krajina na svete zakázala osobám mladším ako 16 rokov používať sociálne siete ako Instagram, TikTok či platformu YouTube. Podľa nariadenia musia veľké platformy odstrániť účty všetkých používateľov pod stanoveným vekom. Podobný zákon už schválila aj francúzska dolná komora a zavedenie opatrenia zvažuje aj rada ďalších štátov vrátane Dánska, Slovinska, Británie alebo Turecka.
Detský fond OSN (UNICEF) však minulý rok upozornil, že zákaz prístupu na sociálne sieti deti neochráni a môže byť kontraproduktívny.
