Gábor Grendel: Žiadosť na odvolanie Zmeka je zbytočný politický útok
Žiadosť na odvolanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zmeka je zbytočný politický útok. Uviedol to opozičný poslanec Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) v reakcii na SNS, ktorá vyzýva na odvolanie Zmeka.
„Náčelník generálneho štábu naozaj nemôže za to, že politici Smeru, Hlasu a SNS dlhé roky vodili svojich voličov za nos. Žiadať odvolanie Daniela Zmeka za to, že polícia a prokuratúra nevidí na darovaní techniky Ukrajine nič trestné, je preto smiešne,“ skonštatoval Grendel. Poukázal tiež na to, že Zmekovi sa skončí funkčné obdobie v máji tohto roka.
Slovenská národná strana vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR. Apeluje na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby návrh predložil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Hlava štátu by tak následne mala na návrh ministra obrany a na základe rozhodnutia vlády vymenovať nového náčelníka. Výzva súvisí so zastavením trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a protiraketového systému S-300.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa ohradil voči vyjadreniam premiéra Roberta Fica
Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa ohradil voči vyjadreniam premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré odzneli v sobotnej diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
Prezident: Zbaviť sa stíhačiek MiG-29 bolo chybou
Bolo chybou, že sa Slovensko zbavilo stíhačiek MiG-29, za ktoré v tom čase nemalo žiadnu náhradu.
Robert Fico nevidí priestor na voľbu nového GP v budúcom roku
Premiér Robert Fico (Smer-SD) nevidí priestor na to, aby sa v budúcom roku rozhodovalo o novom generálnom prokurátorovi. Pri voľbe sa bude postupovať podľa zákona.
SNS vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR Daniela Zmeka
Slovenská národná strana (SNS) vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka.