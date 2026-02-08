  • Články
Gábor Grendel: Žiadosť na odvolanie Zmeka je zbytočný politický útok

  • DNES - 10:30
  • Bratislava
Gábor Grendel: Žiadosť na odvolanie Zmeka je zbytočný politický útok

Žiadosť na odvolanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zmeka je zbytočný politický útok. Uviedol to opozičný poslanec Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) v reakcii na SNS, ktorá vyzýva na odvolanie Zmeka.

Náčelník generálneho štábu naozaj nemôže za to, že politici Smeru, Hlasu a SNS dlhé roky vodili svojich voličov za nos. Žiadať odvolanie Daniela Zmeka za to, že polícia a prokuratúra nevidí na darovaní techniky Ukrajine nič trestné, je preto smiešne,“ skonštatoval Grendel. Poukázal tiež na to, že Zmekovi sa skončí funkčné obdobie v máji tohto roka.

Slovenská národná strana vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR. Apeluje na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby návrh predložil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Hlava štátu by tak následne mala na návrh ministra obrany a na základe rozhodnutia vlády vymenovať nového náčelníka. Výzva súvisí so zastavením trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a protiraketového systému S-300.

Zdroj: Info.sk, TASR
