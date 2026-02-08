Rusko: Medicínskeho vedca obvinili z vlastizrady za vedecký článok
- DNES - 8:47
- Moskva
Ruského vedca a lekára úrady zatkli a obvinili z vlastizrady pre vedecký článok, ktorého informácie údajne mohla použiť nórska spravodajská služba. Alexej Dudarev obvinenie odmieta.
O prípade píše exilová Nezavisimaja Gazeta Europe s odvolaním sa na telegramový kanál Prvé oddelenie, projekt na ochranu ľudských práv.
Alexej Dudarev pôsobí v Severozápadnom vedeckom centre Rospotrebnadzoru (štátny úrad, ktorý dohliada na ochranu zdravia obyvateľstva a práva spotrebiteľov) v Petrohrade. Zadržali ho 14. januára cestou do práce, potom mu prehľadali byt a na dva mesiace umiestnili do vyšetrovacej väzby.
Dudarev sa špecializuje na zdravie neruských etnických menšín na ruskom Ďalekom severe. Podľa jeho syna ako medicínsky vedec publikoval články v ruských aj medzinárodných vedeckých časopisoch a zúčastňoval sa na konferenciách po celom svete. Členovia rodiny uviedli, že nikdy nemal prístup k utajovaným informáciám.
Podľa Prvého oddelenia ide v jeho prípade o článok v medzinárodnom vedeckom časopise, ktorý vydáva Arktický monitorovací a hodnotiaci program (AMAP) so sídlom v Nórsku. AMAP je súčasť medzivládneho orgánu Arktická rada, ktorej členom je aj Rusko. Svoje zastúpenie v nej majú aj niektoré domorodé skupiny žijúce v Arktíde.
Činnosť Arktickej rady bola pozastavená krátko po februári 2022, keď prezident Vladimir Putin spustil plnoformátovú inváziu na Ukrajinu. Za takých okolností sa sedem ďalších arktických štátov (Kanada, Grónsko-Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko a USA) rozhodlo, že nemôžu s Ruskom spolupracovať.
Moderátorka Savannah Guthrieová prosí únoscov o vrátenie svojej matky
Americká televízna moderátorka Savannah Guthrieová opäť apelovala na únoscov svojej matky a naznačila aj možnosť zaplatenia výkupného.
Zelenskyj: Ruské útoky znížili produkciu ukrajinských jadrových elektrární
Po intenzívnych ruských raketových útokoch na rozvodne a vysokonapäťové vedenia vyrábajú ukrajinské jadrové elektrárne menej elektriny, vyhlásil v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj.
Generálny riaditeľ Washington Post odstupuje po rozsiahlom prepúšťaní v denníku
Americký denník The Washington Post v sobotu oznámil, že jeho generálny riaditeľ a vydavateľ Will Lewis s okamžitou platnosťou odchádza z pozície.
Japonsko: Začali sa parlamentné voľby, favoritom je strana premiérky Takaičiovej
V Japonsku sa v nedeľu o 7.00 miestneho času (v sobotu o 23.00 SEČ) začali voľby do dolnej komory parlamentu - Snemovne reprezentantov.