Nedeľa, 8.2.2026Meniny má Zoja
Bratislava

Moderátorka Savannah Guthrieová prosí únoscov o vrátenie svojej matky

  • DNES - 8:39
  • Washington
Americká televízna moderátorka Savannah Guthrieová opäť apelovala na únoscov svojej matky a naznačila aj možnosť zaplatenia výkupného.

Prosíme vás, aby ste nám vrátili našu mamu, aby sme sa mohli znovu tešiť, že budeme spolu. Len tak budeme mať pokoj. Má to pre nás veľkú cenu a sme ochotní zaplatiť za to,“ povedala v krátkom videu na Instagrame v sobotu. Guthrieová v ňom bola spolu s dvoma súrodencami.

Moderátorka televíznej siete NBC News spomenula správu, ktorá pravdepodobne pochádzala od údajných únoscov. „Vašu správu sme prijali a chápeme ju,“ uviedla bez ďalších podrobností.

Guthrieovej 84-ročná matka Nancy je nezvestná už týždeň. Od jej zmiznutia jej tri deti zverejnili niekoľko emotívnych videí, v ktorých apelujú na neznámych únoscov.

Prípad vzbudil v Spojených štátoch veľký záujem. FBI ponúkla odmenu 50.000 dolárov za informácie vedúce k nájdeniu Nancy Guthrieovej alebo k zatknutiu a usvedčeniu osôb zodpovedných za jej zmiznutie.

Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že hovoril so Savannah Guthrieovou a prisľúbil jej federálnu podporu. Úrady berú vážne údajný odkaz so žiadosťou o výkupné zaslaný médiám, ktorý údajne obsahuje finančné požiadavky a termíny. Motív údajného únosu zostáva nejasný.

Podľa vyšetrovateľov Nancy Guthrieovú večer 31. januára priviezli domov členovia rodiny. Nasledujúce ráno bola nezvestná a vo vchode domu sa našli stopy krvi.

Zdroj: Info.sk, TASR
