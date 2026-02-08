M. Šelc: Silymarín nás neuchráni od cirhózy, ak neprestaneme piť alkohol
Silymarín, ktorý sa nachádza v pestreci mariánskom, sa zvykne používať ako doplnok na ochranu pečene, no pokiaľ človek neprestane piť alkohol, svoju pečeň si ním nevylieči.
„Neexistuje žiadna zázračná tabletka, ktorá uchráni človeka od cirhózy alebo iných chorôb spôsobených alkoholom,“ uviedol v relácii TASR TV Zdravie Michal Šelc z Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied (SAV).
Ako dodal, alkohol je toxín pre pečeň a najlepší spôsob, ako ju ozdraviť, je prestať piť. „Ak prestanete piť, pečeň sa zregeneruje a silymarín môže pomôcť tomu, aby sa to zrýchlilo,“ spresnil.
„Silymarín je zmes viacerých biologických látok, najviac zastúpenou je silybín, ktorý tvorí 40 - 60 percent,“ priblížil vedec. Ako dodal, silybín aj silymarín majú dobré antioxidačné účinky, zmierňujú bunkový stres, ktorý je spôsobený voľnými radikálmi. „Tiež tlmia chronický zápal a podporujú regeneráciu pečene,“ konštatoval.
Vedci SAV vo svojom výskume pestreca mariánskeho skúmali pôsobenie silymarínu a jeho zložiek na nádorové a nenádorové bunky. Práve pri jednej z minoritných zložiek silymarínu, ktorá sa nazýva izosilybín B zistili, že má väčší účinok na nádorové bunky ako ostatné zložky silymarínu. „Izosilybín B bol šetrnejší voči zdravým bunkám a viac zabíjal nádorové bunky,“ zhodnotil Šelc.
Vo výskume pestreca vedci pokračujú aj ďalej, cieľom je zvýšiť účinok na pečeň. „Jednou z možností je naviazať flavonolignány zo silymarínu na nanočastice, na ktorých sú aj iné molekuly schopné cieliť tieto nanočastice do nádorovej bunky,“ priblížil.
Zároveň vysvetlil, že vďaka týmto nanočasticiam sa zvýši dostupnosť účinnej látky v pečeni. „Plánujem porovnať všetkých osem hlavných flavonolignánov a zistiť, ktorý z nich má najväčší účinok a ten potom naviazať na nanočastice a s nimi robiť experimenty,“ vysvetlil vedec.
V tejto súvislosti pripomenul, že pestrec má najväčší účinok vtedy, keď sa dostane priamo do pečene, čo sám o sebe nevie, pretože je vo vode takmer nerozpustný. Podľa neho by sa v budúcnosti mohla ako jedna z možností ukázať aplikácia pomocou nanočastíc.
