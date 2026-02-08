Zelenskyj: Ruské útoky znížili produkciu ukrajinských jadrových elektrární
- DNES - 5:35
- Kyjev
Po intenzívnych ruských raketových útokoch na rozvodne a vysokonapäťové vedenia vyrábajú ukrajinské jadrové elektrárne menej elektriny, vyhlásil v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Jeden reaktor sa automaticky vypol. Ide o útok, ktorý by si žiadny terorista na svete netrúfal uskutočniť,“ zdôraznil Zelenskyj vo večernom video príhovore, pričom požadoval, aby Rusko pocítilo pobúrenie „celého sveta“ nad touto situáciou.
Ruské vojenské sily v sobotu nadránom zaútočili na energetické zariadenia na celom území Ukrajiny pomocou bojových dronov a rakiet. Podľa úradov boli medzi cieľmi veľká rozvodňa v oblasti Ľvova, ako aj tepelné elektrárne v západnej časti krajiny.
Útoky zintenzívnili utrpenie vo vojnou zničenom štáte a v mrazivom počasí zhoršili výpadky elektrickej energie, vody a tepla.
Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni proti ruskej invázii.
Generálny riaditeľ Washington Post odstupuje po rozsiahlom prepúšťaní v denníku
Americký denník The Washington Post v sobotu oznámil, že jeho generálny riaditeľ a vydavateľ Will Lewis s okamžitou platnosťou odchádza z pozície.
Japonsko: Začali sa parlamentné voľby, favoritom je strana premiérky Takaičiovej
V Japonsku sa v nedeľu o 7.00 miestneho času (v sobotu o 23.00 SEČ) začali voľby do dolnej komory parlamentu - Snemovne reprezentantov.
Nemocnicu museli evakuovať: Lekárov zarazil nález v konečníku pacienta
Na mieste zasahovali pyrotechnici.
Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s Trumpom
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Hlavnou témou ich rozhovorov bude Irán.