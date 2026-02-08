  • Články
Zelenskyj: Ruské útoky znížili produkciu ukrajinských jadrových elektrární

  • DNES - 5:35
  • Kyjev
Po intenzívnych ruských raketových útokoch na rozvodne a vysokonapäťové vedenia vyrábajú ukrajinské jadrové elektrárne menej elektriny, vyhlásil v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj.

Jeden reaktor sa automaticky vypol. Ide o útok, ktorý by si žiadny terorista na svete netrúfal uskutočniť,“ zdôraznil Zelenskyj vo večernom video príhovore, pričom požadoval, aby Rusko pocítilo pobúrenie „celého sveta“ nad touto situáciou.

Ruské vojenské sily v sobotu nadránom zaútočili na energetické zariadenia na celom území Ukrajiny pomocou bojových dronov a rakiet. Podľa úradov boli medzi cieľmi veľká rozvodňa v oblasti Ľvova, ako aj tepelné elektrárne v západnej časti krajiny.

Útoky zintenzívnili utrpenie vo vojnou zničenom štáte a v mrazivom počasí zhoršili výpadky elektrickej energie, vody a tepla.

Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni proti ruskej invázii.

Zdroj: Info.sk, TASR
