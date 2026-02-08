  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 8.2.2026Meniny má Zoja
Bratislava

Japonsko: Začali sa parlamentné voľby, favoritom je strana premiérky Takaičiovej

  • DNES - 5:24
  • Tokio
Japonsko: Začali sa parlamentné voľby, favoritom je strana premiérky Takaičiovej

V Japonsku sa v nedeľu o 7.00 miestneho času (v sobotu o 23.00 SEČ) začali voľby do dolnej komory parlamentu - Snemovne reprezentantov. Prieskumy verejnej mienky jasne favorizujú Liberálnodemokratickú stranu (LDP) premiérky Sanae Takičiovej.

Prieskumy tiež naznačujú, že LDP by spolu s jej súčasným koaličným partnerom Japonskou inovačnou stranou mohli získať dvojtretinovú väčšinu. V súčasnosti majú v 465-člennej dolnej komore iba 220 kresiel, pričom menšinové postavenie majú aj v hornej komore. Koalícia preto musí vyjednávať o podpore s ďalšími poslancami a nedokáže presadzovať svoj ambiciózny politický program. Podľa prieskumov by strany po nedeľných voľbách mohli získať viac ako 300 mandátov.

Budúcnosť je niečo, čo si musíte vybudovať vlastnými rukami. LDP bude stáť na čele,“ povedala prvá ženská premiérka Japonska v kampaňovom videu na YouTube, ktoré sa podobne ako jej ostatné videá stalo virálnym.

Takaičiová sa premiérkou stala v októbri po tom, čo rezignoval jej predchodca Šigeru Išiba. Odvtedy si nová predsedníčka vlády získala rozsiahlu popularitu najmä medzi mladými voličmi. Pred voľbami ju podporil aj americký prezident Donald Trump, podľa ktorého Takaičiová „už dokázala, že je silnou, mocnou a múdrou líderkou, ktorá skutočne miluje svoju krajinu.“

Tvrdo sa tiež postavila k otázke migrácie, čím zbrzdila prudký nárast popularity protiimigračnej strany Sanseito, ktorá presadzuje heslo „Japonci na prvom mieste“. Imigračné kontroly „sa už mierne sprísnili, aby teroristi a priemyselní špióni nemohli ľahko vstúpiť do krajiny“, povedala premiérka v sobotu. „Musíme riadne preskúmať, či (cudzinci) platia dane a či platia zdravotné poistenie,“ dodala.

Takaičiovej sa zároveň podarilo upevniť podporu medzi konzervatívnou základňou LDP a oživila dlhodobý ciel konzervatívcov, ktorým je revízia ústavy, pričom dôraz kladie najmä na tradičné hodnoty.

Výzvou pre Takaičovú je však stav verejných financií a vysoký verejný dlh. Voličov navyše trápia rastúce životné náklady spôsobené infláciou. Premiérka prisľúbila zmiernenie inflácie a zníženie daní, ale kritici upozorňujú, že nie je jasné akým spôsobom chce svoje sľuby dosiahnuť.

Dve hlavné opozičné strany do volieb kandidujú v koalícii. Ústavnodemokratická strana Japonska (CDP) a strana Kómeitó sa v strede januára dohodli na vytvorení „centristickej“ protisily k pravicovej koalícii premiérky Takaičiovej.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: Ruské útoky znížili produkciu ukrajinských jadrových elektrární

Zelenskyj: Ruské útoky znížili produkciu ukrajinských jadrových elektrární

DNES - 5:35Zahraničné

Po intenzívnych ruských raketových útokoch na rozvodne a vysokonapäťové vedenia vyrábajú ukrajinské jadrové elektrárne menej elektriny, vyhlásil v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj.

Generálny riaditeľ Washington Post odstupuje po rozsiahlom prepúšťaní v denníku

Generálny riaditeľ Washington Post odstupuje po rozsiahlom prepúšťaní v denníku

DNES - 5:25Zahraničné

Americký denník The Washington Post v sobotu oznámil, že jeho generálny riaditeľ a vydavateľ Will Lewis s okamžitou platnosťou odchádza z pozície.

Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s Trumpom

Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s Trumpom

VČERA - 20:02Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Hlavnou témou ich rozhovorov bude Irán.

Vosveteit.sk
Čína údajne vyvinula prvú kompaktnú mikrovlnnú zbraň na svete. Tvrdí, že dokáže „usmažiť“ satelity StarlinkČína údajne vyvinula prvú kompaktnú mikrovlnnú zbraň na svete. Tvrdí, že dokáže „usmažiť“ satelity Starlink
Táto zabudnutá funkcia v Androide ťa odbremení od neustáleho odomykania smartfónuTáto zabudnutá funkcia v Androide ťa odbremení od neustáleho odomykania smartfónu
Ukrajina možno získala rakety Meteor s dlhým doletom: Nejde len o „ďalšiu raketu“. Čo by to znamenalo pre vzdušnú vojnuUkrajina možno získala rakety Meteor s dlhým doletom: Nejde len o „ďalšiu raketu“. Čo by to znamenalo pre vzdušnú vojnu
Podvodníci sa práve naučili nový trik, ako ti ukradnúť WhatsApp, Telegram či iný účet. Takto to skúsili na násPodvodníci sa práve naučili nový trik, ako ti ukradnúť WhatsApp, Telegram či iný účet. Takto to skúsili na nás
AI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeliAI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeli
Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdešTvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
Wi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku nietWi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku niet
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometomPozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožnéAmerické námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP