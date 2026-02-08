  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 8.2.2026Meniny má Zoja
Bratislava

Generálny riaditeľ Washington Post odstupuje po rozsiahlom prepúšťaní v denníku

  • DNES - 5:25
  • Washington
Generálny riaditeľ Washington Post odstupuje po rozsiahlom prepúšťaní v denníku

Americký denník The Washington Post (WP) v sobotu oznámil, že jeho generálny riaditeľ a vydavateľ Will Lewis s okamžitou platnosťou odchádza z pozície, len niekoľko dní po tom, čo tento slávny denník, ktorý vlastní miliardár a zakladateľ technologickej spoločnosti Amazon Jeff Bezos, pristúpil k drastickému znižovaniu počtu pracovných miest.

Lewis sa dva roky snažil zvrátiť finančné straty denníka. Jeho riadenie však ostro kritizovali čitatelia aj zamestnanci. Lewisa, ktorý je Angličan, nahradil Jeff D'Onofrio, bývalý generálny riaditeľ sociálnej siete Tumblr, ktorý minulý rok nastúpil do The Washington Postu ako finančný riaditeľ, oznámil denník.

V e-maile zamestnancom, ktorý na sociálnych médiách zdieľal jeden z reportérov novín, Lewis uviedol, že preňho nastal správny čas, aby odstúpil. V stanovisku denníka The Washington Post sa uvádza len to, že D'Onofrio nahradí Lewisa „s okamžitou platnosťou“.

Stovky novinárov denníka WP, vrátane väčšiny zahraničných, miestnych a športových redaktorov, bolo prepustených v rámci rozsiahlych škrtov, ktoré boli oznámené v utorok.

Hoci The Washington Post presný počet zrušených pozícií neuviedol, podľa denníka The New York Times prišlo o prácu približne 300 z 800 novinárov. Výpoveď dostala väčšina zahraničných korešpondentov vrátane celého tímu na Blízkom východe a spravodajcu v Kyjeve. Výrazne zoštíhlené boli aj oddelenia športu, grafiky a miestnych správ, a pozastavený bol podcast Post Reports.

Proti rozsiahlemu prepúšťaniu vo WP vo štvrtok pred jeho sídlom vo Washingtone protestovalo niekoľko stoviek ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: Ruské útoky znížili produkciu ukrajinských jadrových elektrární

Zelenskyj: Ruské útoky znížili produkciu ukrajinských jadrových elektrární

DNES - 5:35Zahraničné

Po intenzívnych ruských raketových útokoch na rozvodne a vysokonapäťové vedenia vyrábajú ukrajinské jadrové elektrárne menej elektriny, vyhlásil v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj.

Japonsko: Začali sa parlamentné voľby, favoritom je strana premiérky Takaičiovej

Japonsko: Začali sa parlamentné voľby, favoritom je strana premiérky Takaičiovej

DNES - 5:24Zahraničné

V Japonsku sa v nedeľu o 7.00 miestneho času (v sobotu o 23.00 SEČ) začali voľby do dolnej komory parlamentu - Snemovne reprezentantov.

Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s Trumpom

Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s Trumpom

VČERA - 20:02Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Hlavnou témou ich rozhovorov bude Irán.

Vosveteit.sk
Čína údajne vyvinula prvú kompaktnú mikrovlnnú zbraň na svete. Tvrdí, že dokáže „usmažiť“ satelity StarlinkČína údajne vyvinula prvú kompaktnú mikrovlnnú zbraň na svete. Tvrdí, že dokáže „usmažiť“ satelity Starlink
Táto zabudnutá funkcia v Androide ťa odbremení od neustáleho odomykania smartfónuTáto zabudnutá funkcia v Androide ťa odbremení od neustáleho odomykania smartfónu
Ukrajina možno získala rakety Meteor s dlhým doletom: Nejde len o „ďalšiu raketu“. Čo by to znamenalo pre vzdušnú vojnuUkrajina možno získala rakety Meteor s dlhým doletom: Nejde len o „ďalšiu raketu“. Čo by to znamenalo pre vzdušnú vojnu
Podvodníci sa práve naučili nový trik, ako ti ukradnúť WhatsApp, Telegram či iný účet. Takto to skúsili na násPodvodníci sa práve naučili nový trik, ako ti ukradnúť WhatsApp, Telegram či iný účet. Takto to skúsili na nás
AI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeliAI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeli
Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdešTvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
Wi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku nietWi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku niet
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometomPozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožnéAmerické námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP