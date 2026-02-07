  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 7.2.2026Meniny má Vanda
Bratislava

Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s Trumpom

  • DNES - 20:02
  • Jeruzalem
Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s Trumpom

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v stredu vo Washingtone stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Hlavnou témou ich rozhovorov bude Irán. S odvolaním na kanceláriu izraelského premiéra o tom v sobotu informoval portál Times of Israel.

Rokovanie lídrov USA a Izraela sa uskutoční krátko pred očakávaným druhým kolom rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom o iránskom jadrovom programe.

Irán a USA v piatok prostredníctvom sprostredkovateľov rokovali v ománskom hlavnom meste Maskat výlučne o jadrovom programe Iránu. USA predtým naliehali, aby témou bola aj podpora Teheránu pre militantné skupiny na Blízkom východe, jeho program balistických rakiet a tvrdý zásah voči nedávnym protivládnym protestom. „O raketách sa nikdy nedá rokovať, pretože sú obrannou otázkou,“ povedal v sobotu iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.

Na to, aby sa rokovania týkali aj ďalších otázok apeluje aj Izrael. „Premiér je presvedčený, že akékoľvek rokovania musia zahŕňať obmedzenia týkajúce sa balistických rakiet a ukončenie podpory iránskej osi,“ uviedol úrad izraelského predsedu vlády.

Hlavný vyjednávači amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner medzičasom v sobotu navštívili americkú lietadlovú loď USS Abraham Lincoln nasadenú v Arabskom mori. Witkoff v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že lietadlová loď a jej úderná skupina „zabezpečujú našu bezpečnosť a podporujú posolstvo prezidenta Trumpa o mieri prostredníctvom sily“. Plavidlo do oblasti dorazilo v januári, keď Trump adresoval hrozby Iránu v reakcii na násilné potláčanie protestov v krajine.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rasmussen: Situácia ohľadom Grónska sa zlepšila, kríza však nie je zažehnaná

Rasmussen: Situácia ohľadom Grónska sa zlepšila, kríza však nie je zažehnaná

DNES - 19:05Zahraničné

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen v sobotu vyhlásil, že jeho krajina je aktuálne v omnoho lepšej pozícii v súvislosti so záujmom amerického prezidenta Donalda Trumpa o získanie Grónska.

Česko v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, vyhlásil Babiš

Česko v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, vyhlásil Babiš

DNES - 14:53Zahraničné

Česká republika v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, ktorú minulý mesiac na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra v švajčiarskom Davose založil americký prezident Donald Trump.

Babiš: Keby sa Turek stal ministrom, zakázali by sme mu sociálne siete

Babiš: Keby sa Turek stal ministrom, zakázali by sme mu sociálne siete

DNES - 14:52Zahraničné

Keby sa poslanec a čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek stal ministrom, premiér Andrej Babiš by mu podľa vlastných slov zakázal sociálne siete.

Vosveteit.sk
Čína údajne vyvinula prvú kompaktnú mikrovlnnú zbraň na svete. Tvrdí, že dokáže „usmažiť“ satelity StarlinkČína údajne vyvinula prvú kompaktnú mikrovlnnú zbraň na svete. Tvrdí, že dokáže „usmažiť“ satelity Starlink
Táto zabudnutá funkcia v Androide ťa odbremení od neustáleho odomykania smartfónuTáto zabudnutá funkcia v Androide ťa odbremení od neustáleho odomykania smartfónu
Ukrajina možno získala rakety Meteor s dlhým doletom: Nejde len o „ďalšiu raketu“. Čo by to znamenalo pre vzdušnú vojnuUkrajina možno získala rakety Meteor s dlhým doletom: Nejde len o „ďalšiu raketu“. Čo by to znamenalo pre vzdušnú vojnu
Podvodníci sa práve naučili nový trik, ako ti ukradnúť WhatsApp, Telegram či iný účet. Takto to skúsili na násPodvodníci sa práve naučili nový trik, ako ti ukradnúť WhatsApp, Telegram či iný účet. Takto to skúsili na nás
AI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeliAI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeli
Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdešTvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
Wi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku nietWi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku niet
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometomPozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožnéAmerické námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP