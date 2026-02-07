Rasmussen: Situácia ohľadom Grónska sa zlepšila, kríza však nie je zažehnaná
- DNES - 19:05
- Nuuk
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen v sobotu vyhlásil, že jeho krajina je aktuálne v omnoho lepšej pozícii v súvislosti so záujmom amerického prezidenta Donalda Trumpa o získanie Grónska. Zdôraznil však, že kríza ešte nie je zažehnaná.
„Kríza ešte neskončila a zatiaľ nemáme riešenie,“ povedal novinárom šéf dánskej diplomacie v grónskom hlavnom meste Nuuk. „V porovnaní s pred niekoľkými týždňami sme však teraz v oveľa lepšej situácii,“ zdôraznil. Na stole podľa neho nie sú žiadne hrozby zo strany USA ani obchodná vojna s Európou a všetky strany sa zhodujú, že otázka Grónska by mala byť vyriešená diplomatickou cestou.
Trumpove hrozby týkajúce sa prevzatia kontroly nad Grónskom, ktoré je poloautonómnym územím Dánska, minulý mesiac vrhli transatlantickú alianciu do najhlbšej krízy za posledné roky, píše AFP. Americký prezident v uplynulých týždňoch opakovane vyhlásil, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti a tiež preto, že sa v jeho okolí údajne čoraz viac angažujú Rusko a Čína.
Šéf Bieleho domu však ustúpil od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Trump následne ustúpil aj od zámeru uvaliť clá na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré podporili Dánsko a postavili sa proti zámeru prezidenta USA.
Grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová po boku Rasmussena privítala, že strany sporu sú teraz v „priamom dialógu“, a dodala, že rokovania prebiehajú v atmosfére vzájomného rešpektu. „Ale ešte nie sme tam, kde chceme byť,“ zdôraznila a povedala, že je „priskoro“ hovoriť, kam rokovania povedú.
Česko v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, vyhlásil Babiš
Česká republika v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, ktorú minulý mesiac na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra v švajčiarskom Davose založil americký prezident Donald Trump.
Babiš: Keby sa Turek stal ministrom, zakázali by sme mu sociálne siete
Keby sa poslanec a čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek stal ministrom, premiér Andrej Babiš by mu podľa vlastných slov zakázal sociálne siete.
Bezpečnostný expert: Ako sa skončí vojna na Ukrajine, taký bude osud Európy
Po dosiahnutí prímeria na Ukrajine by sa mohla zintenzívniť hrozba pre východné krídlo NATO zo strany Ruskej federácie, vyhlásil predseda Mníchovskej bezpečnostnej konferencie Wolfgang Ischinger.
Vancea na otvorení ZOH v Miláne vypískali, podľa Trumpa by sa to v USA nestalo
Amerického viceprezidenta J. D. Vancea v piatok počas otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier (ZOH) 2026 na futbalovom štadióne San Siro v talianskom Miláne vypískal dav.