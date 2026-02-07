  • Články
Prezident: Zbaviť sa stíhačiek MiG-29 bolo chybou

  • DNES - 15:54
  • Bratislava
Prezident: Zbaviť sa stíhačiek MiG-29 bolo chybou

Bolo chybou, že sa Slovensko zbavilo stíhačiek MiG-29, za ktoré v tom čase nemalo žiadnu náhradu.

Na sociálnej sieti to uviedol prezident SR Peter Pellegrini. Je presvedčený, že schopnosť zabezpečiť ochranu svojho vzdušného priestoru je prejavom suverenity každej jednej krajiny.

Žiadna iná krajina to neurobila týmto spôsobom, že by ostala po darovaní vlastných zbraní odkázaná výlučne na pomoc svojich susedov,“ povedal Pellegrini. Tvrdí, že on ako premiér vydal príkaz, aby vtedajšie slovenské stíhačky MiG-29 udržali bojaschopné až do chvíle, keď ich úlohu preberú nové americké lietadlá F-16.

Pellegrini odmieta tvrdenia vtedajšej vlády, že stíhačky MiG-29 boli len kopou šrotu. „Ak by to tak bolo, žiadna z nich by nedokázala odletieť zo Slovenska na Ukrajinu,“ poznamenal.

Prezident sa podľa vlastných slov nebude zapájať do politických ani trestnoprávnych prestreliek, ktoré sa v posledných dňoch okolo darovania stíhačiek objavili. „Ľudia na Slovensku však majú právo vedieť, či vtedajšia Hegerova vláda, vládnuca bez dôvery parlamentu, mala alebo nemala právo darovať naše migy Ukrajine,“ dodal.

Orgány činné v trestnom konaní uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Ministerstvo obrany podá podnet na preskúmanie rozhodnutí. Exminister obrany Jaroslav Naď informácie privítal.

Zdroj: Info.sk, TASR
