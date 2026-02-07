  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 7.2.2026Meniny má Vanda
Bratislava

Česko v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, vyhlásil Babiš

  • DNES - 14:53
  • Praha
Česko v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, vyhlásil Babiš

Česká republika v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, ktorú minulý mesiac na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) v švajčiarskom Davose založil americký prezident Donald Trump. Premiér ČR Andrej Babiš to uviedol v sobotňajšom rozhovore pre televíziu Nova.

V tejto chvíli zatiaľ o tom neuvažujeme. U nás by to bolo aj zložité, že by o tom rozhodovali dve komory, Snemovňa i Senát. Opozícia by na to mala negatívny názor. V tejto chvíli my tam vstupovať nebudeme, nie je to teraz téma pre nás,“ vyhlásil český premiér.

Babiš koncom januára uviedol, že ČR nedostala oficiálny list od Trumpa ako niektoré iné krajiny, ale pozvánka jej prišla z amerického veľvyslanectva v Prahe. Prípadné členstvo v tejto novej platforme chcel koordinovať s ostatnými krajinami EÚ.

Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose a pozval do nej približne 60 krajín sveta. K zakladajúcim členom patrí napríklad Maďarsko, Bulharsko, Azerbajdžan či Indonézia. Účasť odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko alebo SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš: Keby sa Turek stal ministrom, zakázali by sme mu sociálne siete

Babiš: Keby sa Turek stal ministrom, zakázali by sme mu sociálne siete

DNES - 14:52Zahraničné

Keby sa poslanec a čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek stal ministrom, premiér Andrej Babiš by mu podľa vlastných slov zakázal sociálne siete.

Bezpečnostný expert: Ako sa skončí vojna na Ukrajine, taký bude osud Európy

Bezpečnostný expert: Ako sa skončí vojna na Ukrajine, taký bude osud Európy

DNES - 13:23Zahraničné

Po dosiahnutí prímeria na Ukrajine by sa mohla zintenzívniť hrozba pre východné krídlo NATO zo strany Ruskej federácie, vyhlásil predseda Mníchovskej bezpečnostnej konferencie Wolfgang Ischinger.

Vancea na otvorení ZOH v Miláne vypískali, podľa Trumpa by sa to v USA nestalo

Vancea na otvorení ZOH v Miláne vypískali, podľa Trumpa by sa to v USA nestalo

DNES - 12:53Zahraničné

Amerického viceprezidenta J. D. Vancea v piatok počas otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier (ZOH) 2026 na futbalovom štadióne San Siro v talianskom Miláne vypískal dav.

Takaičiová sľubuje, že v prípade víťazstva vo voľbách zvýši bezpečnosť Japonska

Takaičiová sľubuje, že v prípade víťazstva vo voľbách zvýši bezpečnosť Japonska

DNES - 12:36Zahraničné

Premiérka Sanae Takaičiová v sobotu na záver kampane pred nedeľnými predčasnými voľbami priaznivcom sľúbila, že Japonsko bude „prosperujúcejšie a bezpečnejšie“.

Vosveteit.sk
Podvodníci sa práve naučili nový trik, ako ti ukradnúť WhatsApp, Telegram či iný účet. Takto to skúsili na násPodvodníci sa práve naučili nový trik, ako ti ukradnúť WhatsApp, Telegram či iný účet. Takto to skúsili na nás
AI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeliAI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeli
Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdešTvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
Wi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku nietWi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku niet
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometomPozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožnéAmerické námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniazeBezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberomYouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaníTelefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP