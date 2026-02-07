Česko v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, vyhlásil Babiš
- DNES - 14:53
- Praha
Česká republika v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, ktorú minulý mesiac na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) v švajčiarskom Davose založil americký prezident Donald Trump. Premiér ČR Andrej Babiš to uviedol v sobotňajšom rozhovore pre televíziu Nova.
„V tejto chvíli zatiaľ o tom neuvažujeme. U nás by to bolo aj zložité, že by o tom rozhodovali dve komory, Snemovňa i Senát. Opozícia by na to mala negatívny názor. V tejto chvíli my tam vstupovať nebudeme, nie je to teraz téma pre nás,“ vyhlásil český premiér.
Babiš koncom januára uviedol, že ČR nedostala oficiálny list od Trumpa ako niektoré iné krajiny, ale pozvánka jej prišla z amerického veľvyslanectva v Prahe. Prípadné členstvo v tejto novej platforme chcel koordinovať s ostatnými krajinami EÚ.
Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose a pozval do nej približne 60 krajín sveta. K zakladajúcim členom patrí napríklad Maďarsko, Bulharsko, Azerbajdžan či Indonézia. Účasť odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko alebo SR.
Babiš: Keby sa Turek stal ministrom, zakázali by sme mu sociálne siete
Keby sa poslanec a čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek stal ministrom, premiér Andrej Babiš by mu podľa vlastných slov zakázal sociálne siete.
Bezpečnostný expert: Ako sa skončí vojna na Ukrajine, taký bude osud Európy
Po dosiahnutí prímeria na Ukrajine by sa mohla zintenzívniť hrozba pre východné krídlo NATO zo strany Ruskej federácie, vyhlásil predseda Mníchovskej bezpečnostnej konferencie Wolfgang Ischinger.
Vancea na otvorení ZOH v Miláne vypískali, podľa Trumpa by sa to v USA nestalo
Amerického viceprezidenta J. D. Vancea v piatok počas otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier (ZOH) 2026 na futbalovom štadióne San Siro v talianskom Miláne vypískal dav.
Takaičiová sľubuje, že v prípade víťazstva vo voľbách zvýši bezpečnosť Japonska
Premiérka Sanae Takaičiová v sobotu na záver kampane pred nedeľnými predčasnými voľbami priaznivcom sľúbila, že Japonsko bude „prosperujúcejšie a bezpečnejšie“.