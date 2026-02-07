  • Články
Premiér: Minister Kamenický má dôveru, bude pokračovať, kým bude chcieť

  • DNES - 14:07
  • Bratislava
Premiér: Minister Kamenický má dôveru, bude pokračovať, kým bude chcieť

Minister Ladislav Kamenický (Smer-SD) má dôveru premiéra, a na svojom mieste zostane dovtedy, pokiaľ bude chcieť pokračovať.

V relácii STVR Sobotné dialógy to povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že Kamenický zvládol konsolidáciu verejných financií tak, že Slovensko je hodnotené pozitívne. Samozrejme, že konsolidácia bolí a bude bolieť, povedal Fico.

Keby nemal moju dôveru, tak tam už nie je,“ zdôraznil premiér. „Bude ďalej pokračovať dovtedy, pokiaľ bude chcieť pokračovať, ja neviem žiadneho ministra priviazať na stoličku. Ak bude mať záujem pracovať, tak bude pracovať,“ dodal. Kritiku doterajšie spôsobu konsolidácie zo strany niektorých koaličných poslancov vníma Fico ako reakciu na odvolanie niektorých ich ministrov či vymenovanie niektorých odídencov z týchto strán na ministerské posty.

Vláda sa podľa premiéra postaví ku konsolidácii tak, aby boli verejné financie opätovne v poriadku. Na otázku moderátora, či stlačí deficit verejných financií na 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), priamo neodpovedal. „Urobíme všetko pre to, aby verejné financie nová vláda dostala v takom stave, ako sme ich odovzdávali v roku 2020 a nie v takom stave, ako sme ich my preberali v roku 2023, keď boli najhoršie v Európskej únii,“ priblížil Fico. Deficit za rok 2019 bol 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 1,2 miliardy eur. V nasledujúcom roku, už počas pandémie, vzrástol deficit na 6,16 % HDP.

Premiér sa krátko venoval aj energetike a konkurencieschopnosti Európy. Opätovne kritizoval Európsku komisiu za schválenie zákazu dovozu ruského plynu. Pripravovanú žalobu proti EK, za to že kvalifikovanou väčšinou schválila zákaz dovozu ruského plynu od novembra budúceho roku, Slovensko podľa neho môže vyhrať. „Ja si myslím, že žalobu, ktorú podávame proti Komisii, práve pre toto rozhodnutie odpojiť sa od plynu z východu, môžeme vyhrať, lebo viacero krajiny avizuje, že naozaj toto bolo niečo, čo bolo obídením pravidla, že v otázkach sankcií musí byť jednomyseľnosť a nie je možné to prijímať,“ dodal premiér.

Zdroj: Info.sk, TASR
