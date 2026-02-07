  • Články
Robert Fico nevidí priestor na voľbu nového GP v budúcom roku

Robert Fico nevidí priestor na voľbu nového GP v budúcom roku

Premiér Robert Fico (Smer-SD) nevidí priestor na to, aby sa v budúcom roku rozhodovalo o novom generálnom prokurátorovi (GP).

Pri voľbe sa bude postupovať podľa zákona. Fico to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zasahuje podľa Fica do politiky a stratil dôveru vlády. Myslí si, že GP sa v kontexte blížiacich sa parlamentných volieb rozhodol vstúpiť do ringu.

V roku 2027 by mali byť parlamentné voľby v septembri, tak je evidentné, že celý politický život sa skončí niekedy v máji, maximálne v júni. Júl, august, september bude klasická predvolebná kampaň. Ja si nemyslím, že je nejaký priestor na to, aby sme už niekedy v marci, apríli rozhodovali o GP, ktorému v roku 2027 končí mandát,“ povedal Fico.

Reagoval tiež na Žilinkove tohtotýždňové vyjadrenia o tom, že korupcia sa na Slovensku v minulom roku prestala vyšetrovať. Premiér tvrdí, že pánom trestného stíhania je prokuratúra, tá zlyháva a Žilinka hádže vinu na iných ľudí. „Je to presne to isté, ako keby minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) urobil veľkolepú tlačovú konferenciu a obvinil ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) z toho, že nestavia mosty,“ poznamenal predseda vlády.

Poukázal na to, že ak je dnes niekto trestne stíhaný a právoplatne odsúdený, tak je potom vyradený z politického súboja. A to bol podľa Fica hlavný dôvod, prečo prokuratúra zamietla všetky veci týkajúce sa darovania vojenskej techniky na Ukrajinu. „Vytvárajú predpoklady na to, aby po parlamentných voľbách mohla vzniknúť široká koalícia, kde bude PS a Demokrati,“ dodal.

Predseda vlády tiež nevidí objektívne ani subjektívne podmienky na to, aby sa na Slovensku konali predčasné voľby. Ako predseda strany Smer má záujem, aby vláda vyčerpala celý svoj mandát.

Informáciu, že by mala na Slovensko pricestovať americká delegácia, Fico v relácii nepotvrdil. „Nemám oprávnenie hovoriť o akejkoľvek pripravovanej návšteve americkej delegácie na Slovensku. Môžem len povedať, že ak príde, bude srdečne privítaná,“ podotkol.

Premiér sa v diskusnej relácii vyjadril aj k líderstvu v Európskej únii. Táto téma bola na stole aj na jeho stretnutí s francúzskym prezidentom Emanuelom Macronom. „Európska únia (EÚ) nemôže pôsobiť ako stádo oviec bez pastiera. Nemáme nikoho, kto by ukazoval jasnú politickú líniu EÚ,“ povedal. Fico by privítal, ak by sa európskeho líderstva chcela chytiť talianska premiérka Giorgia Meloniová.

Zdroj: Info.sk, TASR
