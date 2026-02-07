  • Články
Bezpečnostný expert: Ako sa skončí vojna na Ukrajine, taký bude osud Európy

  • DNES - 13:23
  • Berlín
Bezpečnostný expert: Ako sa skončí vojna na Ukrajine, taký bude osud Európy

Po dosiahnutí prímeria na Ukrajine by sa mohla zintenzívniť hrozba pre východné krídlo NATO zo strany Ruskej federácie, vyhlásil predseda Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) Wolfgang Ischinger.

Pokiaľ Ukrajina bráni Európu, nebezpečenstvo nie je až také veľké,“ uviedol Ischinger v komentári uverejnenom v sobotu v denníku Der Tagesspiegel. To znamená, že armády ruského prezidenta Vladimira Putina sú momentálne viazané na tomto území a Kremeľ „každý týždeň stráca tisíce vojakov“.

Hneď ako na Ukrajine dôjde k prímeriu, situácia sa zmení, poznamenal Ischinger pred budúcotýždňovým 62. zasadnutím MSC v bavorskom hlavnom meste. „Potom bude môcť Putin pokojne pokračovať vo svojom zbrojení a hrozba pre krajiny NATO na východnom krídle sa zintenzívni,“ tvrdí nemecký expert.

Ischinger však zdôraznil, že najdôležitejšie je čo najskôr ukončiť krviprelievanie na Ukrajine. „Nič si neprajem viac pre ukrajinský ľud, ale ruská hrozba porastie aj pre nás Nemcov, ak prímerie nebude sprevádzané masívnym znížením vojenskej prítomnosti v západných vojenských okruhoch Ruska,“ povedal.

To však vôbec nie je pravdepodobné. „Preto by jednoduché prímerie nebolo dôvodom na to, aby sme si oddýchli a uvoľnili sa,“ tvrdí Ischinger. Ako sa skončí vojna na Ukrajine, je „otázkou osudu pre Nemecko i Európu“, zdôraznil Ischinger s tým, že Ukrajina dnes bráni Európu, nielen svoje vlastné územie.

Na nadchádzajúcej bezpečnostnej konferencii sa očakáva aj účasť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Ukrajina už takmer štyri roky bojuje za podpory Západu proti rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Spojené štáty sa v súčasnosti pokúšajú vyjednať ukončenie bojov.

Zdroj: Info.sk, TASR
