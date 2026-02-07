Takaičiová sľubuje, že v prípade víťazstva vo voľbách zvýši bezpečnosť Japonska
DNES - 12:36
- Tokio
Premiérka Sanae Takaičiová v sobotu na záver kampane pred nedeľnými predčasnými voľbami priaznivcom sľúbila, že Japonsko bude „prosperujúcejšie a bezpečnejšie“.
Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že vládnuca koalícia vedená Takaičiovej Liberálnodemokratickou stranou (LDP) by mohla v nedeľňajšom hlasovaní zvíťaziť a zabezpečiť si dvojtretinovú podporu v dolnej komore parlamentu.
„Stlačiť tlačidlo rastu je úlohou Takaičiovej kabinetu. Japonsko bude čoraz prosperujúcejšie a bezpečnejšie,“ sľúbila 64-ročná premiérka na poslednom predvolebnom zhromaždení v Tokiu.
„Toto je rok, v ktorom chceme premeniť na nádej úzkosti ľudí v prípade ich životov a budúcnosti,“ povedala.
Previerky imigrantov „sa už trochu sprísnili, takže teroristi a aj priemyselní špióni nemôžu ľahko vstúpiť,“ pripomenula v sobotu. „Musíme riadne preskúmať, či (cudzinci) platia dane, či platia zdravotné poistenie,“ dodala.
Konzervatívna Takaičivá v mladosti hrala na bicie v heavy metalovej kapele a obdivovala Margaret Thatcherovú. V októbri sa stala piatou premiérkou Japonska za posledných päť rokov, keď kedysi mocná LDP stratila prevahu v oboch komorách parlamentu.
V poslednom období sa najmä medzi mládežou teší podpore a stáva sa akousi módnou ikonou a hitom na sociálnych sieťach.
Jej tvrdé prejavy o imigrácii zrejme spomalili prudký vzostup populistickej strany Sanseito.
