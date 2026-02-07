Čína pokračuje v nákupe zlata, rezervy vzrástli na takmer 74,20 milióna uncí
12:34
- Peking
Napriek vysokej cene Čína pokračovala v januári v nákupe zlata, už 15. mesiac po sebe.
Dôvodom je úsilie Pekingu čo najviac diverzifikovať a optimalizovať devízové aktíva. Uviedla to v sobotu čínska centrálna banka. Informovali o tom agentúra Reuters a portál čínskeho denníka China Daily.
Čínske zlaté rezervy dosiahli ku koncu januára 74,19 milióna troyských uncí (1 unca = 31,1 g) oproti 74,15 milióna uncí v závere minulého roka. Hodnota zlatých rezerv sa zvýšila na 369,58 miliardy USD (313,36 miliardy eur) z 319,45 miliardy USD na konci decembra.
Za celý minulý rok nakúpila čínska centrálna banka zhruba 860.000 uncí zlata. Banka zastavila nákup zlata v máji 2024 po 18 mesiacoch vytrvalého nákupu. K nemu sa vrátila o šesť mesiacov, v novembri 2024.
Celková spotreba zlata v Číne minulý rok klesla, druhý rok po sebe. Dosiahla 950 ton, čo predstavuje pokles o 3,75 %. Na druhej strane, nákup zlatých prútov a mincí, teda zlata, ktoré poukazuje na dopyt investorov po aktívach označovaných ako bezpečných prístav, druhý rok vzrástol.
Napriek tomu zlato tvorilo ku koncu roka 2025 z celkových čínskych rezerv iba zhruba 9,7 %. To je výrazne menej, než predstavuje celosvetový priemer okolo 15 %, uviedli čínski analytici. Očakávajú preto, že ani momentálne krátkodobé výkyvy v cene zlata neodradia centrálnu banku v súčasnom trende zvyšovania zlatých rezerv.
(1 EUR = 1,1794 USD)
