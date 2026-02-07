  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 7.2.2026Meniny má Vanda
Bratislava

ČR: Lipavský žiada o preverenie českých stôp v kauze Epstein

  • DNES - 12:06
  • Praha
ČR: Lipavský žiada o preverenie českých stôp v kauze Epstein

Bývalý minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský v piatok prostredníctvom sociálnej siete X oznámil, že interpeluje premiéra Andreja Babiša v súvislosti s odtajnenými dokumentami z vyšetrovania zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, ktoré podľa médií obsahujú aj početné väzby na Českú republiku.

Interpelujem premiéra Andreja Babiša vo veci kauzy Jeffreyho Epsteina. Pýtam sa, či vláda preveruje možné väzby na Česko, či má informácie o prípadnom pobyte Epsteina u nás a či bezpečnostné zložky zahája oficiálne preverenie možného pôsobenia siete a možných obetí v ČR. Zaujíma ma tiež. či vláda zvažuje spoluprácu so spojencami a ako zaistí ochranu prípadných obetí,“ napísal Lipavský v piatok na sieti X.

Exminister pripomenul, že oficiálne vyšetrovanie dokumentov nariadil napríklad aj poľský premiér Donald Tusk. Epsteinove väzby začalo vyšetrovať tiež Spojené kráľovstvo, Nórsko, Lotyšsko či ďalšie európske krajiny. „Na Slovensku malo zverejnenie materiálov konkrétne politické dopady, vzhľadom k nedávnej rezignácii Miroslava Lajčáka,“ uvádza Lipavský.

Pokiaľ existujú relevantné stopy smerom k Českej republike, štát musí postupovať aktívne a dôsledne, aby žiadne dôvodné podozrenie nezostalo bez preverenia,“ doplnil poslanec za ODS.

Podľa zistení serveru Seznam Zprávy Epstein viackrát navštívil ČR. Zo zverejnených fotografií a bankových výpisov vyplýva, že sa zdržiaval v Prahe a podľa jedného z e-mailov dokonca možno usúdiť, že zvažoval v Česku kúpu nehnuteľnosti.

Americké ministerstvo spravodlivosti minulý piatok zverejnilo viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami. V najnovšej sérii dokumentov sa vyskytujú mená viacerých známych osobností, ako napríklad miliardár Elon Musk, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates či americký prezident Donald Trump.

Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vancea na otvorení ZOH v Miláne vypískali, podľa Trumpa by sa to v USA nestalo

Vancea na otvorení ZOH v Miláne vypískali, podľa Trumpa by sa to v USA nestalo

DNES - 12:53Zahraničné

Amerického viceprezidenta J. D. Vancea v piatok počas otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier (ZOH) 2026 na futbalovom štadióne San Siro v talianskom Miláne vypískal dav.

Takaičiová sľubuje, že v prípade víťazstva vo voľbách zvýši bezpečnosť Japonska

Takaičiová sľubuje, že v prípade víťazstva vo voľbách zvýši bezpečnosť Japonska

DNES - 12:36Zahraničné

Premiérka Sanae Takaičiová v sobotu na záver kampane pred nedeľnými predčasnými voľbami priaznivcom sľúbila, že Japonsko bude „prosperujúcejšie a bezpečnejšie“.

Zelenskyj: USA dali Rusku a Ukrajine čas na ukončenie vojny do júna

Zelenskyj: USA dali Rusku a Ukrajine čas na ukončenie vojny do júna

DNES - 10:53Zahraničné

Spojené štáty dali Ukrajine a Rusku čas na ukončenie takmer štvorročnej vojny do júna tohto roka a delegácie oboch krajín zároveň pozvali na nové kolo mierových rokovaní na budúci týždeň v USA.

Benátky zažili 15 rekordne vysokých prílivov za deväť dní

Benátky zažili 15 rekordne vysokých prílivov za deväť dní

DNES - 9:37Zahraničné

V Benátkach zaznamenali za deväť dní 15 vysokých prílivov. Desať z nich bolo nad 110 centimetrov, čo spustilo protipovodňové bariéry MOSE.

Vosveteit.sk
AI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeliAI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeli
Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdešTvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
Wi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku nietWi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku niet
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometomPozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožnéAmerické námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniazeBezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberomYouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaníTelefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP