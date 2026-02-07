  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 7.2.2026Meniny má Vanda
Bratislava

SNS vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR Daniela Zmeka

  • DNES - 10:57
  • Bratislava
SNS vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR Daniela Zmeka

Slovenská národná strana (SNS) vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zmeka.

Apeluje na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby návrh predložil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Výzva súvisí so zastavením trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a protiraketového systému S-300. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová

SNS tvrdí, že k zastaveniu trestného stíhania došlo aj na základe opakovaných stanovísk Generálneho štábu OS SR, podľa ktorých Slovensku nevznikla žiadna škoda a darovaný vojenský materiál bol označený za nadbytočný majetok. „Je nesporným faktom, že ak minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) verejne vyjadril nesúhlas so zastavením trestného stíhania v predmetnej veci, je nepredstaviteľné, aby prezident SR na druhej strane nekonal a ponechal Daniela Zmeka vo funkcii náčelníka Generálneho štábu OS SR,“ skonštatovali národniari.

Zmeko ako náčelník generálneho štábu poskytoval podľa SNS súčinnosť pri hodnotení a posudzovaní darovania materiálu. „Je preto pochopiteľné, že nemôže zaujať stanovisko, ktoré by mohlo viesť k obnoveniu alebo prehĺbeniu trestného stíhania voči jeho podriadeným, prípadne voči nemu samotnému,“ podotkla Škopcová.

Strana preto apeluje na prezidenta, aby ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl odvolal Zmeka z funkcie a súčasne, na návrh ministra obrany a na základe rozhodnutia vlády, vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu OS. Nový náčelník by podľa SNS mal darovanie techniky opätovne posúdiť a mal by mať záujem na objektívnom vyšetrení darovania lietadiel MiG-29 a systému S-300.

Orgány činné v trestnom konaní uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny.

Ministerstvo obrany informovalo, že podá podnet na preskúmanie rozhodnutí. Krajská prokuratúra na prezentovaných záveroch trvá.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Sezónna depresia má reálne príčiny, nedá sa prekonať zo dňa na deň

Sezónna depresia má reálne príčiny, nedá sa prekonať zo dňa na deň

DNES - 10:03Domáce

Sezónna depresia má reálne príčiny, nedá sa prekonať zo dňa na deň. Najčastejšie sa objavuje na jeseň a v zime alebo pri prechode z leta do jesene.

Prezident Peter Pellegrini otvorí Slovenský olympijský dom

Prezident Peter Pellegrini otvorí Slovenský olympijský dom

DNES - 6:02Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini dnes v Miláne slávnostne otvorí Slovenský olympijský dom - Casa Slovacca.

Nebezpečné vajcia na trhu. Potravinári: Tieto vráťte predajcovi!

Nebezpečné vajcia na trhu. Potravinári: Tieto vráťte predajcovi!

VČERA - 19:44Domáce

Potravinári odporúčajú vrátiť predajcovi vajcia, ktoré pochádzali z farmy s potvrdeným výskytom vtáčej chrípky.

Šutaj Eštok: Rozhodnutie prokuratúry o arzenáli pre Ukrajinu môže byť precedens

Šutaj Eštok: Rozhodnutie prokuratúry o arzenáli pre Ukrajinu môže byť precedens

VČERA - 18:51Domáce

Ak prokuratúra tvrdí, že pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine nie je čo riešiť, musí jasne vysvetliť, ako je možné, že Najvyšší kontrolný úrad SR konštatoval závažné pochybenia.

Vosveteit.sk
AI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeliAI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeli
Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdešTvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
Wi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku nietWi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku niet
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometomPozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožnéAmerické námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniazeBezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberomYouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaníTelefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP