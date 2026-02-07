SNS vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR Daniela Zmeka
Slovenská národná strana (SNS) vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zmeka.
Apeluje na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby návrh predložil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Výzva súvisí so zastavením trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a protiraketového systému S-300. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová
SNS tvrdí, že k zastaveniu trestného stíhania došlo aj na základe opakovaných stanovísk Generálneho štábu OS SR, podľa ktorých Slovensku nevznikla žiadna škoda a darovaný vojenský materiál bol označený za nadbytočný majetok. „Je nesporným faktom, že ak minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) verejne vyjadril nesúhlas so zastavením trestného stíhania v predmetnej veci, je nepredstaviteľné, aby prezident SR na druhej strane nekonal a ponechal Daniela Zmeka vo funkcii náčelníka Generálneho štábu OS SR,“ skonštatovali národniari.
Zmeko ako náčelník generálneho štábu poskytoval podľa SNS súčinnosť pri hodnotení a posudzovaní darovania materiálu. „Je preto pochopiteľné, že nemôže zaujať stanovisko, ktoré by mohlo viesť k obnoveniu alebo prehĺbeniu trestného stíhania voči jeho podriadeným, prípadne voči nemu samotnému,“ podotkla Škopcová.
Strana preto apeluje na prezidenta, aby ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl odvolal Zmeka z funkcie a súčasne, na návrh ministra obrany a na základe rozhodnutia vlády, vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu OS. Nový náčelník by podľa SNS mal darovanie techniky opätovne posúdiť a mal by mať záujem na objektívnom vyšetrení darovania lietadiel MiG-29 a systému S-300.
Orgány činné v trestnom konaní uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny.
Ministerstvo obrany informovalo, že podá podnet na preskúmanie rozhodnutí. Krajská prokuratúra na prezentovaných záveroch trvá.
Sezónna depresia má reálne príčiny, nedá sa prekonať zo dňa na deň
Sezónna depresia má reálne príčiny, nedá sa prekonať zo dňa na deň. Najčastejšie sa objavuje na jeseň a v zime alebo pri prechode z leta do jesene.
Prezident Peter Pellegrini otvorí Slovenský olympijský dom
Prezident SR Peter Pellegrini dnes v Miláne slávnostne otvorí Slovenský olympijský dom - Casa Slovacca.
Nebezpečné vajcia na trhu. Potravinári: Tieto vráťte predajcovi!
Potravinári odporúčajú vrátiť predajcovi vajcia, ktoré pochádzali z farmy s potvrdeným výskytom vtáčej chrípky.
Šutaj Eštok: Rozhodnutie prokuratúry o arzenáli pre Ukrajinu môže byť precedens
Ak prokuratúra tvrdí, že pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine nie je čo riešiť, musí jasne vysvetliť, ako je možné, že Najvyšší kontrolný úrad SR konštatoval závažné pochybenia.