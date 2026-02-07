  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 7.2.2026Meniny má Vanda
Bratislava

Sezónna depresia má reálne príčiny, nedá sa prekonať zo dňa na deň

  • DNES - 10:03
  • Bratislava
Sezónna depresia má reálne príčiny, nedá sa prekonať zo dňa na deň

Sezónna depresia má reálne príčiny, nedá sa prekonať zo dňa na deň. Najčastejšie sa objavuje na jeseň a v zime alebo pri prechode z leta do jesene.

Na rozdiel od bežnej zimnej únavy je intenzívnejšia, trvá dlhšie a výrazne ovplyvňuje kvalitu života človeka. Uviedla psychologička Andrea Klemová z ambulancie klinickej psychológie a psychoterapie PsychoKonzult.

V zimných mesiacoch sme viac vystavení tme, trpíme nedostatkom denného svetla, čo ovplyvňuje hormóny zodpovedné za náladu a spánok. Niektorí ľudia sú na tieto zmeny citlivejší, vyrovnávajú sa s nimi ťažšie, čo môže viesť k dlhodobo zhoršenému psychickému prežívaniu,“ vysvetlila.

Zdôraznila, že ľudia by pri tejto forme depresívnej poruchy nemali ignorovať pocity bezmocnosti, smútok bez zjavnej príčiny či stratu záujmu o veci, ktoré ich predtým bavili. „Taktiež sa môže zmeniť chuť do jedla alebo môžu nastať zmeny v oblasti spánku. Dôležitým ukazovateľom je hĺbka a dĺžka negatívneho psychického prežívania. Varovným signálom je, ak tieto pocity trvajú dlhšie ako dva týždne, zhoršujú fungovanie doma alebo v práci,“ vymenovala.

Ohrození sú podľa jej slov viac ľudia, ktorí v minulosti už depresiu zažili, ale aj mladší dospelí či ženy. „Sezónna depresia môže zhoršiť už existujúce psychické problémy, prípadne ich znova naštartovať. Mnohokrát sa objavuje spolu s dlhodobým stresom a vyčerpaním,“ dodala.

Ako doplnila, odbornú pomoc by mal človek vyhľadať vtedy, keď sa zlá nálada zhoršuje, trvá neprimerane dlho a človek prestáva zvládať bežné povinnosti. „Čím skôr sa problém začne riešiť, tým jednoduchšie sa dá zvládnuť,“ poznamenala.

Dobrou prevenciou je podľa psychologičky pravidelný režim, aspoň mierny pohyb či pobyt na dennom svetle. „Taktiež by som ľuďom poradila, aby sa aj v zimných mesiacoch stretávali s priateľmi a nezabúdali na svoje koníčky. Všetko s mierou, zima by pre nás mala byť časom spomalenia a oddychu,“ podotkla.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SNS vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR Daniela Zmeka

SNS vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR Daniela Zmeka

DNES - 10:57Domáce

Slovenská národná strana (SNS) vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka.

Prezident Peter Pellegrini otvorí Slovenský olympijský dom

Prezident Peter Pellegrini otvorí Slovenský olympijský dom

DNES - 6:02Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini dnes v Miláne slávnostne otvorí Slovenský olympijský dom - Casa Slovacca.

Nebezpečné vajcia na trhu. Potravinári: Tieto vráťte predajcovi!

Nebezpečné vajcia na trhu. Potravinári: Tieto vráťte predajcovi!

VČERA - 19:44Domáce

Potravinári odporúčajú vrátiť predajcovi vajcia, ktoré pochádzali z farmy s potvrdeným výskytom vtáčej chrípky.

Šutaj Eštok: Rozhodnutie prokuratúry o arzenáli pre Ukrajinu môže byť precedens

Šutaj Eštok: Rozhodnutie prokuratúry o arzenáli pre Ukrajinu môže byť precedens

VČERA - 18:51Domáce

Ak prokuratúra tvrdí, že pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine nie je čo riešiť, musí jasne vysvetliť, ako je možné, že Najvyšší kontrolný úrad SR konštatoval závažné pochybenia.

Vosveteit.sk
AI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeliAI dostali vlastnú sociálnu sieť, bez ľudí. Boti si už vytvorili vlastné náboženstvo a skúšajú hovoriť tak, aby sme im nerozumeli
Tvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdešTvoj Samsung má skrytú funkciu, cez ktorú môžeš odhaliť vírus v telefóne. Pozri sa, kde ju nájdeš
Wi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku nietWi-Fi signál zanecháva stopu, ktorú možno zneužiť na sledovanie ľudí. Výskum naznačuje, že úniku niet
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometomPozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožnéAmerické námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniazeBezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberomYouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaníTelefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP